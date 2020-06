Comprare casa a Rimini: come scegliere quella giusta 

Rimini è una località turistica ma anche una città ricca di storia cultura, e grazie alla sua collocazione permette di raggiungere molte mete in qualsiasi momento. È una città universitaria e turistica, dove a pochi metri dal centro è possibile raggiungere la spiaggia e godere del relax della mare. Inoltre basta percorrere pochi chilometri e ci si ritrova immersi nella natura grazie alle colline nell’entroterra.

Rimini, infatti, geograficamente si trova sul mare Adriatico, all'estremità sud-orientale dell'Emilia-Romagna, a breve distanza dal Montefeltro e dalle Marche. Il territorio comunale si estende confina con Bellaria-Igea Marina, San Mauro Pascoli e Santarcangelo di Romagna a nord ovest, Verucchio e Serravalle a Sud ovest, Coriano a Sud e Riccione a Sud Est.

Se stai valutando di comprare casa a Rimini, ecco qualche suggerimento su come scegliere il quartiere, l'immobile e il notaio

Come scegliere il quartiere giusto

Per scegliere il quartiere migliore in cui abitare a Rimini, è necessario informarsi sulla zona in cui vuoi comprare casa. Per semplificarti la vita potrebbe essere utile conoscere i quartieri di Rimini e scegliere quello ideale in base alle tue abitudini, alle tue esigenze e al modo in cui concepisci la vita di quartiere.

Rimini si suddivide in 6 circoscrizioni:

Circoscrizione n. 1: Centro Storico - Marina Centro - San Giuliano Mare - Borgo San Giuliano

Circoscizione n. 2: Borgo San Giovanni - Lagomaggio - Marina Lido

Circoscrizione n. 3: Bellariva - Marebello - Rivazzurra - Miramare - Alba Adriatica o Ghetto Turco - Villaggio Nuovo - Villaggio del Sole

Circoscrizione n. 4: Borgo Mazzini - Ina Casa Padulli - Spadarolo - Vergiano - San Lorenzo Monte - San Martino in Venti - Corpolò - Santa Cristina

Circoscrizione n. 5: Santa Giustina - Rivabella - Viserba - Viserbella - Torre Pedrera - Celle - San Vito - San Martino in Riparotta - Borgo Nuovo)

Circoscrizione n. 6: V^ Peep Ausa - Grotta Rossa - San Fortunato - Sant'Aquilina - Gaiofana - Villaggio I° Maggio - Ponterotto - Santa Maria in Cerreto - San Salvatore - San Lorenzo in Correggiano - San Martino Monte l'Abate – Casalecchio.

Il consiglio è quello di informarvi su tutti e se possibile visitarli, per capire se ci sono i servizi che ritenete necessari, oltre a considerare i servizi.

Come scegliere l'immobile giusto

Quando si decide di acquistare casa, oltre a determinare un prezzo massimo di spesa è necessario aver stabilito la tipologia di abitazione che cerchiamo, se è una casa dove vivere appena si è stati assunti e o la casa della vita, dove costruire una famiglia: questo perche necessità e spazi sono ben diversi.

Se optiamo per un monolocale o bilocale sono tante le soluzioni a disposizione, dislocate sia in centro sia 'fuori'. In questo caso la decisione è puramente dettata da gusti ed esigenze.

Se invece puntiamo a un appartamento, magari luminoso e con terrazzo, le maggiori soluzioni si trovano soprattutto fuori dai viali, nei vari quartieri dove gli alloggi sono stati pensati in maniera più ampia.

Se il sogno della nostra vita è una piccola villetta con giardino, oltre che una ricerca affidata a qualche agenzia, sicuramente delle buone soluzioni possono essere trovate nei vari comuni limitrofi, o nelle zone che si estendono verso la collina.

In ogni caso l'acquisto di una casa è sempre molto suggestivo, e sicuramente anche il cuore farà la sua parte nel corso della decisione: Bologna però, è una città in grado di coniugare più esigenze, e non è detto che non troviate la casa dei vostri sogni nel quartiere che amate al primo colpo!

Il consiglio però, è sempre quello di affidarvi a professionisti e se qualche annuncio da parte di privati non vi convince, non esitate a chiedere chiarimenti o a segnalare possibili truffe alle autorità competenti.

Come scegliere il notaio

La scelta del notaio spetta all'acquirente, cioè a chi compra casa, ed è assolutamente libera: non deve essere imposta né dall'agenzia immobiliare, né da un istituto di credito al quale ad esempio si è chiesto un mutuo né al venditore. Questo perche è l'acquirente a essere tenuto al pagamento dei compensi, salvo diversi accordi con il venditore.