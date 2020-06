Dove richiedere i certificati per l’edilizia privata a Rimini

Il Certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato a proprietari o acquirenti dell'area in questione, notai, tecnici incaricati, eredi e qualsiasi altra persona interessata.

Che cos'è il C.D.U.?

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è un documento rilasciato dal Comune, contenente la destinazione urbanistica relativa ad un'area.

Quando occorre?

quando si stipula un atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie; quando si stipula un atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (oggi Catasto Fabbricati) se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq.

In quanto tempo riesco ad ottenere il Certificato?

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per certificati ordinari.

Entro 10 giorni lavorativi in caso di richiesta urgente.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per certificati ad uso successione o storici.

Chi può richiederlo e come si presenta la richiesta?

Viene rilasciato a proprietari o acquirenti dell'area, notai, tecnici incaricati, eredi e qualsiasi altra persona interessata.

Il modulo di richiesta, una volta compilato, va corredato dei necessari allegati che consistono in:

estratto di mappa catastale attestazione del versamento dei diritti di segreteria

La domanda va presentata al Front-Office Sportello per l'Edilizia, via Rosaspina n.29, Rimini, il martedi dalle 12 alle 13 e il giovedi dalle 15 alle 16, si può inoltrare la domanda anche tramite PEC all'indirizzo: dipartimento3@pec.comune.rimini.it, o e-mail all’indirizzo pianificazioneurbanistica@comune.rimini.it o tramite il servizio postale all’indirizzo: Direttore Generale – Settore Ufficio di Piano – Via Rosaspina n. 21 – 47923 Rimini”.

Quanto costa?

n.1 marca da bollo da 16 euro da applicare sulla richiesta ed una ulteriore marca per ogni certificato rilasciato.

Attestazione di versamento dei diritti di segreteria che può variare da 57 a 100 euro. Nel caso i certificati rilasciati siano più di uno o riguardino molte particelle si possono raggiungere anche cifre superiori.

Euro 0,52 per ogni certificato rilasciato per diritti di cassa.

Quanto devo versare per diritti di segreteria?

CDU ordinario, rilascio in 30 giorni - fino ad un massimo di 10 particelle contigue: 57 €

CDU ordinario, rilascio in 30 giorni - oltre 10 particelle contigue: 80 €

CDU ordinario, rilascio in 30 giorni - se le particelle non sono contigue ma sono sullo stesso foglio: le particelle contigue saranno raggruppate e per ogni gruppo occorrerà versare 57 €. Esempio: 2 gruppi inferiori o superiori a 10 particelle - 114 € , 3 gruppi 171 € e così via.

CDU ordinario, rilascio in 30 giorni - se le particelle non sono contigue e non sono sullo stesso foglio: le particelle contigue saranno raggruppate e per ogni gruppo si farà riferimento ai casi indicati ai punti 1. e 2..Esempio: 2 gruppi inferiori a 10 particelle - 114 €; 2 gruppi, uno inferiore e l’altro superiore a 10 particelle -137 € , e così via.

CDU urgente, rilascio in 10 giorni lavorativi - 80 € ogni 10 particelle anche non contigue

CDU storico (riferito ad una data), rilascio in 60 giorni – se le particelle sono contigue 100 € ogni 10 particelle

CDU storico (riferito ad una data), rilascio in 60 giorni - se le particelle non sono contigue: 100 € per ognuna o gruppo

Il versamento va effettuato tramite bollettino postale sul c/c 13917471 intestato a "Comune di Rimini- Servizio Tesoreria" con la causale diritti di segreteria per CDU, oppure tramite bonifico bancario a favore di "Comune di Rimini - Conto di Tesoreria" alla seguente coordinata IBAN IT63Q0200824220000102621578

Dove trovo l'estratto di mappa catastale?

Si richiede all' Agenzia del Territorio - UP Rimini - Gestione Banca Dati/Catasto situata in via Coriano 34, tel. 0541304628.

Deve risultare rilasciato in data non anteriore a sei mesi e ricomprendere in modo completo tutte le particelle richieste.

Il certificato mi serve per una successione

Il certificato ad uso successione non è obbligatorio in quanto può essere sostituito da autocertificazione. Se richiesto, non occorre marca da bollo nè per la presentazione nè per il ritiro ai sensi del DPR 642/1972.

La lettura urbanistica viene effettuata alla data indicata sulla richiesta che, in genere, è la data che corrisponde al decesso. Il resto rimane invariato rispetto ai CDU standard.

Residenti fuori Rimini

I non residenti possono presentare la richiesta di C.D.U. utilizzando il servizio postale all’indirizzo: Direttore Generale – Settore Ufficio di Piano, via Rosaspina n.21, 47923 Rimini, la PEC al seguente indirizzo: dipartimento3@pec.comune.rimini.it , e-mail all'indirizzo: pianificazioneurbanistica@comune.rimini.it .

Per ricevere il Certificato sempre attraverso il servizio postale occorre allegare alla documentazione di presentazione una busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente il certificato, oltre ad una marca da bollo (nel caso prevista) e 52 centesimi per ogni certificato rilasciato.

Come monitorare e ritirare il certificato

Si può monitorare lo stato della pratica consultando la sezione del sito internet appositamente predisposta.

verifica lo stato della pratica

Il ritiro avviene presso il Front-Office Sportello per l'Edilizia, via Rosaspina n.29, il martedi dalle 12 alle 13 e il giovedi dalle 15 alle 16 previo pagamento di 52 centesimi e consegna di marca da bollo da 16 euro per ogni certificato rilasciato. Il pagamento dell'imposta di bollo non é dovuto qualora ricorra una delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente (ad esempio la successione). Qualora il CDU sia pervenuto tramite PEC o e-mail è necessario, al ritiro del certificato, consegnare la richiesta in originale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto tempo è valido?

Per un anno dalla data del rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici, anche per effetto di misure di salvaguardia.