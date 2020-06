Diventare scrutatore: come presentare la domanda 

Ogni Comune ha un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che presentano apposita domanda.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati, in occasione di consultazioni elettorali, scrutatori presso un seggio elettorale.

Le domande debbono essere presentate o spedite all'ufficio elettorale comunale dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Sarà la Commissione Elettorale Comunale a valutare i requisiti e procedere all'iscrizione all'Albo. Una volta iscritti non è necessario rinnovare ogni anno la domanda. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo è depositato nella segreteria del comune per la durata di quindici giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

I requisiti per l'iscrizione all’albo sono:

essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Sono esclusi, inoltre, dalla funzione di Scrutatore di seggio elettorale:

i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

Documentazione necessaria

La domanda di iscrizione, redatta sull'apposito modulo, può essere consegnata personalmente o spedita via posta, fax, email o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, all'Ufficio elettorale.

Tempi di rilascio

L'iscrizione effettiva nell'albo degli scrutatori avviente entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Quanto dura

Fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale. La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

Quando viene effettuata la nomina

Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni referendarie. La nomina avviene tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:

a) alla nomina, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 143 uffici elettorali di sezione;

b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari.

Compensi

Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (Presidente, scrutatore, segretario) sono determinati dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70 e variano a seconda delle schede e del tipo di elezione. L' onorario secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 della Legge 21 marzo 1990, n.53 ha natura di rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Dove presentare la domanda

La domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere:

- presentata presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Rimini, Via Caduti di Marzabotto, 25 - tel. 0541/704798

- inviata per fax al numero 0541 704701

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- scansionata e inviata per mail all'indirizzo elettorale@comune.rimini.it