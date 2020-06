Carta d'identità elettronica, le informazioni per il rilascio a Rimini

In seguito alle misure per il contenimento del coronavirus è stata prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di identità e di riconoscimento scaduti e rilasciati da pubbliche amministrazioni. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento.



Gli uffici titolari al rilascio della carta d’identità elettronica sono:

Anagrafe Centrale - via Marzabotto, 25:

Delegazione di Miramare - Piazza Decio Raggi n. 2

Delegazione di Viserba - Via Mazzini n. 22

Delegazione del Centro storico - Corso d'Augusto n. 150

Prima di recarsi all’ufficio prescelto per procedere al rilascio della carta di identità elettronica gli interessati dovranno prenotarsi esclusivamente sull'agenda del Ministero dell'Interno, scegliendo giorno, orario e sede.

La carta d'identità è un documento che attesta l'identità della persona e consente, se valida per l'espatrio, di andare nei paesi esteri (dell'Unione Europea e in quelli aderenti a specifiche convenzioni) . Per conoscere i paesi in cui è possibile espatriare con la carta d'identità consultare l'informativa "documenti per attraversamento frontiere" nel sito della Polizia di Stato.

Caratteristiche

Il nuovo documento ha la forma e le dimensioni di una carta di credito.

È dotato di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici (es. le impronte digitali).

La carta, sulla quale è impressa la foto in bianco e nero del titolare, è stampata a laser garantendo così un'elevata resistenza alla contraffazione.

Il documento non sarà stampato e consegnato direttamente allo sportello al momento della richiesta;

la nuova C.I.E. è stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla spedizione del documento all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dall'istruttoria della pratica.

La nuova carta potrà essere utilizzata per richiedere l'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno con Circolare 5/2017 ha previsto che dall' attivazione della nuova procedura non sarà più possibile procedere al rilascio della carta di identità su supporto cartaceo “salvo i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche”.

I cittadini a.i.r.e (anagrafe italiani residenti all'estero) non possono richiedere la carta di identita' elettronica

Donazione organi:

Il Comune di Rimini ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”, pertanto i cittadini maggiorenni contestualmente al rilascio del documento possono esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti firmando un modulo. Il consenso o diniego non sarà registrato sulla carta di identità, ma trasmesso in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti. La propria dichiarazione di volontà può essere revocata presso le Aziende sanitarie, presso gli Uffici relazioni con il pubblico delle AUSL (Per maggiori informazioni).

Scadenza:

La C.I.E. conserva la stessa validità di quella cartacea:

tre anni per i cittadini fino ai tre anni d'età;

cinque anni per i cittadini dai 3 ai 18 anni;

dieci anni per i maggiorenni.

Il documento scade alla data del compleanno dell'intestatario come previsto dal D.L. 5 del 09/02/2012.

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

Appuntamento del servizio:

La carta di identità elettronica viene rilasciata previo appuntamento

Prenotazione online: https://serviziweb.comune.rimini.it

Prenotazione telefonica: chiamare i numeri: 0541 793922 - 0541 793973 (dalle 08:30 alle 13:30)

Documenti necessari da presentare al momento della richiesta

Per fare richiesta i cittadini interessati devono essere muniti di:

una foto formato tessera recente su sfondo bianco, posizione frontale, senza copricapo e senza occhiali, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione;

codice fiscale o tessera sanitaria;

documento di identità scaduto o deteriorato, o l'eventuale denuncia di smarrimento;

per i minori è necessaria la presenza dei genitori muniti di documenti validi;

per i cittadini stranieri il permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità

Costo

Il costo della Carta di Identità elettronica è di € 22,21 mentre il duplicato è pari a € 27,37.

Per il resto valgono le disposizioni generali sulla carta d'identità.