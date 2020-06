Devi rinnovare la patente? Ecco come fare

È importante sapere che la Patente di guida è sempre valida come documento di identificazione personale.

Detto questo bisogna che questo documento sia sempre valido e quindi fare attenzione alla scadenza.

Spesso infatti, ci si dimentica di rinnovarla circolando sulle strade con un documento non più valido. Per sapere quando effettuare il rinnovo della patente, basta controllare la parte frontale della tessera al punto 4b.

A questo proposito, la Legge Italiana prevede il rinnovo ogni 10 anni, fino al raggiungimento dei 50 anni di età, mentre per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, il rinnovo andrà effettuato ogni 5 anni. I guidatori con un’età dai 70 agli 80 anni, invece, dovranno effettuare il rinnovo della patente di guida ogni 3 anni, mentre per gli over ottanta questa incombenza deve essere ripetuta ogni 2 anni.

Rinnovo

Il rinnovo della patente B, può essere effettuato già dal quarto mese antecedente alla data di scadenza ufficiale, indicata sul documento. Per il rinnovo ci si può recare direttamente presso una scuola guida, oppure una delegazione ACI, alla Motorizzazione Civile o presso l’ASL.

.

Per rinnovare la patente è necessario fare una visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte dei medici abilitati.

È possibile prenotare il rinnovo di una patente normale giunta a scadenza naturale:

Telefonicamente, tramite il CUP tel, al numero dedicato all'attività libero professionale: 800 004488, da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 14.00.

Oppure presso una delle sedi territoriali:

Rimini Via Coriano, 38 - di persona: lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.00; telefonicamente allo 0541 707254 lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.15 alle ore 13.30.

Riccione Via San Miniato, 16 (Area Commerciale Perla Verde) tel. 0541 668358 di persona o telefonicamente martedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Novafeltria P.zza Bramante, 10 Tel. 0541 919628 di persona o telefonicamente mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 12.30.

Inoltre bisogna essere in possesso di alcuni documenti utili al rinnovo:

Documento d'identità valido

Patente in scadenza o scaduta;

Codice fiscale;

Per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti: occhiali e/o lenti a contatto;

Ricevuta del pagamento dei diritti sanitari;

Attestazione del versamento di 10,20 euro su conto corrente intestato al ministero dei Trasporti

Attestazione del versamento di 16,00 euro (la vecchia marca da bollo) sul c/c 4028

Una foto formato tessera recente

Il medico, dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti psicofisici per una guida sicura, compilerà un modulo online, completo di firma e foto aggiornata del conducente, che verrà spedito alla Motorizzazione Civile.

Carta d'identità elettronica, le informazioni per il rilascio a Rimini

Visita per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida “speciali”

L’interessato dovrà recarsi in una delle sedi indicate dove troverà i moduli da compilare, firmare e riconsegnare, assieme al resto della documentazione necessaria, presso quella o una qualunque delle altre sei sedi, ricevendo così l’appuntamento per la visita.

La procedura è necessaria per il primo rilascio, il rinnovo, la revisione, il duplicato o declassamento della patente e per la conversione di patenti estere:

gli utenti affetti da una serie di patologie, contemplate nel Codice della Strada, ad esempio malattie cardiovascolari, del sangue, epilessia, malattie del sistema nervoso, persone che hanno riportato traumi da incidenti, mutilati, malattie degli occhi o del sistema uditivo, disturbi renali, diabete per le patenti cat. C – CE – D – DE – K e per la patente nautica

gli utenti con più di 60 anni per patente cat. DE

gli utenti con più di 65 anni per patente cat. CE

gli utenti con prescrizioni per guida in stato di ebbrezza o sospetto uso di stupefacenti

gli utenti con revisioni su richiesta della Motorizzazione Civile

Dove si può prenotare la visita (sedi e orari):

Rimini – Sede A.Usl via Circonvallazione Occidentale 57, Uff. Consegna Referti (dal lunedì al sabato ore 10 - 12:30)

Cattolica – Ospedale, Uff. Consegna Referti (dal lunedì al sabato ore 10 - 12:30)

Riccione – Ospedale, Uff. Consegna Referti (dal lunedì al sabato ore 10 - 12:30)

Santarcangelo – Ospedale, Uff. Consegna Referti (lunedì e venerdì ore 11 - 12:30)

Novafeltria – Ospedale, Cup (dal lunedì al sabato ore 10 - 12:30)

Bellaria – Sede A.Usl di p.zza del Popolo 1, Cup (martedì ore 8:30 - 10:30)

Villa Verucchio – Sede A.Usl di via Borsalino 17, Cup (mercoledì ore 8:30 - 10:30)

Commissione Medica Locale

Per informazioni: 0541.707255, lunedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.

Variazione di indirizzo

In caso di cambio di indirizzo le pratiche per la carta di circolazione vengono gestite dall'ufficio Anagrafe, che si occupa di inviare le indicazioni alla Motorizzazione civile; il cittadino riceverà direttamente al domicilio un tagliando da incollare sulla carta di circolazione, mentre sulla Patente la residenza non deve essere più aggiornata.

Per avere informazioni sullo stato dell'aggiornamento si può contattare il numero verde 800 232323

Cosa fare in caso di smarrimento della patente di guida

La prima cosa da fare, nel caso la patente venga rubata o smarrita, è denunciare l'accaduto presso la Questura o i Carabinieri entro 48 ore. L'organo di polizia provvede a verificare se il documento è duplicabile direttamente dal Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare. Se la patente risulta duplicabile è necessario portare due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia ed un documento di identità valido . La patente duplicata viene spedita dal Ministero alla residenza dell'utente con posta assicurata, al costo di 9,00 euro più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Se la patente non è duplicabile bisogna recarsi presso l'ufficio della Motorizzazione Civile e presentare la richiesta di duplicato, che prevede:

- la compilazione del modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici;

- l'attestazione di versamento di 9,00 euro sul conto corrente n. 9001 intestato al ministero dei Trasporti. - la presentazione del permesso di guida rilasciato dagli organi di polizia;

- allegare due foto recenti formato tessera, delle quali una autenticata. Se la patente è scaduta o non è possibile leggere la data di scadenza si deve portare anche un certificato medico in bollo con foto e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della Strada. Viene rilasciato un altro permesso provvisorio di guida che consente di guidare in attesa del rilascio del duplicato da ritirarsi presso l'ufficio della Motorizzazione al quale è stata presentata la richiesta.

Punti sulla patente

Per conoscere in tempo reale il saldo dei punti sulla propria patente si può consultare il sito del Ministero dei Trasporti ed iscriversi al servizio seguendo le istruzioni, oppure si può contattare il numero telefonico 848 782782, solo da apparecchio fisso, pagando il costo di una chiamata urbana.

Come si recuperano i punti

Se per due anni consecutivi non si perdono punti viene attribuito un nuovo punteggio iniziale completo di 20 punti. E' possibile recuperare i punti anche frequentando appositi corsi presso le autoscuole. Chi per almeno due anni mantiene 20 punti ottiene l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

Referenti:

Motorizzazione Civile - Via Giaccaglia 2 - Rimini - Tel. 0541 384713 Fax 0541 393593 - Numero Verde 800 232323

Azienda USL Via Coriano 38 - Rimini - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) sito: www.ausl.rn.it email: urp@auslrn.

Igiene Pubblica Tel. 0541 707254

Commissione Medica Tel. 0541 707255 Orario: da lunedì a giovedì 12-13 per informazioni e appuntamenti; lunedì e mercoledì 9-12 solo su appuntamento