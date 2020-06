Passaporto nuovo? Ecco come fare

Quando si programma un viaggio all’estero è necessario avere il passaporto. Ma cosa bisogna fare per rinnovarlo o ottenere un nuovo passaporto?

Il passaporto

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani, ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Se smarrite il passaporto, la procedura è la stessa, dovrete avviare la pratica per un nuovo rilascio previa denuncia di smarrimento.

Se il vostro passaporto è in scadenza entro i 6 mesi, è sempre valido per il riconoscimento ma non vale per l’espatrio. Se dovete viaggiare all’estero, dovrete richiedere il rinnovo del passaporto.

Per i minorenni è necessario avere un passaporto elettronico per bambini, l’iscrizione del minorenne nel passaporto dei genitori non è più valida. La validità del passaporto ha diverse durate in base a fasce d’età: triennale per i bambini da 0 a 3 anni, quinquennale per i minorenni da 3 a 18 anni.

Prima di partire è bene consultare sempre il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Selezionando la destinazione, avrete tutte le informazioni necessarie per la pianificazione del vostro viaggio.

Come e dove richiedere il rilascio del nuovo passaporto

La Questura di Rimini

La stazione dei Carabinieri.

L’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza.

Al fine di richiedere il rinnovo del passaporto scaduto e ottenere un nuovo documento di viaggio, ti potrai recare presso la questura più vicina o, in alternativa, potrai rivolgerti all’ufficio passaporti presso il commissariato di Pubblica Sicurezza, alla stazione dei Carabinieri, alle poste o in Comune. Ti consiglio comunque di recarti direttamente in Questura, in quanto ti verrà richiesto di apporre le impronte digitali in un dispositivo elettronico che non c'è sempre negli altri uffici.

Se ti trovi all’estero e sei in possesso della cittadinanza italiana, dovrai invece seguire una procedura differente che puoi consultare presso il sito ufficiale del MAE (Ministero degli Affari Esteri).

Sei hai fissato un appuntamento mediante il servizio online, devi portare anche la conferma stampata.

Quali documenti presentare

Alla domanda è necessario allegare:

un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche una fotocopia del documento)

2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

Il Codice Fiscale.

Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di euro 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto ( pari a d euro 42,50 ). Contestualmente è abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario, (quindi il contributo di euro 73,50 è valido fino alla scadenza del documento) nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (euro 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10). Per chi avesse già acquistato il contrassegno telematico di 40,29 euro dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno d i 33,21 euro.

La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-stampati.

Prenotare appuntamento

La Questura di Rimini dal 7 dicembre 2010 ha attivato un servizio denominato "Agenda Passaporto Online", che agevola il cittadino nello svolgimento di tutti gli adempimenti correlati con il rilascio del passaporto elettronico, consentendo peraltro di prenotare l'appuntamento per l'acquisizione delle impronte digitali (escluso i minori degli anni 12), nel giorno e nell'ora desiderati.

Tutti i cittadini italiani con residenza, domicilio o dimora nella provincia di Rimini possono autonomamente fissare l'appuntamento registrandosi all'indirizzo passaportonline.poliziadistato.it . Terminata la procedura, saranno visualizzati, in formato stampabile, la

A chi rivolgersi per il passaporto a Rimini

Questura di Rimini, Corso D`Augusto n.192

Tel. 0541436111

Email: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it

Si precisa che i passaporti dei residenti fuori dal comune di Rimini dovranno essere ritirati presso i Comandi Carabinieri competenti per territorio.

Le istanze di rilascio di nuovo passaporto potranno essere presentate a decorrere dal 3 Giugno 2020 solo su appuntamento on line sul portale: www.passaportonline.poliziadistato.it