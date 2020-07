Centri estivi a Rimini: informazioni utili

I centri estivi a Rimini sono una grande risorsa per quei genitori che lavorano d'estate, e che non possono occuparsi a tempo pieno dei propri figli. I centri estivi con l’ausilio di educatori professionisti hanno l'obiettivo di far trascorrere un’estate di gioco e divertimento ai più piccoli, senza dimenticare la didattica.

Qual è l'offerta di centri estivi a Rimini?

Per la frequenza del centro estivo è previsto il pagamento di una retta settimanale che si effettua direttamente al centro estivo. I genitori dei minori accettati in un centro estivo, per confermare l'iscrizione, dovranno versare anticipatamente la quota di iscrizione al centro estivo.

La domanda si presenta di norma nel mese di aprile e i moduli si possono ritirare direttamente dalle insegnanti o presso l'ufficio Rapporti con le Famiglie o sul sito del Comune.

Elenco Centri estivi Rimini

Cooperativa il Millepiedi

Uisp

Polisportiva Stella

Palestra di roccia Wave Rock

Centro Estivo Misticanza

Centro Estivo Capo di Don Pippo

Centro Estivo Ceis

Centro Estivo Ippogrifo

Centro Estivo Garden

Centro Estivo Pigu's English camp

Centro Estivo Rimini Terme

UISP Comitato Territoriale Rimini APS

A Rimini la UISP Comitato Territoriale Rimini APS organizza e realizza i centri estivi sul proprio territorio.

I Centri estivi Uisp 2020 presentano diverse novità dovute all'emergenza a Covid-19:

il Comune di Rimini chiede di mantenere distanziamento e sicurezza per operatori e bambini, e quindi di mettere il numero chiuso nei nostri centri (indicativamente, 10 bambini alla materna + 60 da 6 a 12 anni, a seconda del plesso scolastico, come da schema più sotto); è richiesto un rapporto bambini / educatore molto più basso (5/1 o 7/1, contro 10 - 15/1 dell'anno scorso), con costi maggiori di gestione; il maggior costo dovrebbe essere compensato da un contributo comunale/statale, di cui però ad oggi si sa poco, e ci potrebbe costringere ad alzare leggermente le rette. Sul volantino vi sono tutte le info al riguardo; ci è stata data dalla Pubblica Amministrazione una lista di priorità di cui dovremo tenere conto nell'accettazione delle domande: figli di operatori sanitari o di personale delle forze dell'ordine. Avremo anche riguardo nei confronti di famiglie con più figli iscritti al nostro centro e con chi richiederà periodi interi (il centro è diviso in due periodi, di circa 5 settimane l'uno. Sì può chiedere il periodo parziale, ma per il problema del distanziamento, dobbiamo cercare di tenere i gruppi il più omogenei possibile per tutta l'estate, e quindi favorire chi si iscrive per il periodo intero);

I punti saldi di UISP sono:

