Come cambiare medico di famiglia a Rimini

La figura del medico di base è un punto di riferimento per le famiglie per ogni esigenza sanitaria. Scegliere il proprio medico può non essere semplice. Ognuno ha le proprie esigenze e non sempre il medico assegnato le soddisfa così si decide di sostituirlo per svariati motivi, oppure, è necessario sceglierne un altro a causa del cambio di residenza.

Per scegliere il medico è necessario essere iscriti al Servizio Sanitario Nazionale. Se si è iscritti la scelta e la revoca del medico e del pediatra possono essere effettuati in una delle sedi dello Sportello unico dell'Ausl-CUP oppure tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

I passi per cambiare medico di base

La prima cosa da fare è quello di consultare gli elenchi dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale presso l’Asl di Rimini o sul proprio portale internet.

Individuato il nominativo, la scelta dovrà essere effettuata recandosi presso gli Sportelli Unici-CUP muniti di certificato di residenza (o semplice autocertificazione), o carta d'identità e tessera sanitaria.

Da qualche anno la scelta del medico di base è stata resa più consapevole dall’obbligo, imposto alle Aziende sanitarie, di rendere pubblico il curriculum di ogni medico, gli orari dell’ambulatorio e le caratteristiche di ogni studio medico. Di conseguenza, ogni volta che bisognerà scegliere un medico di famiglia, si potrà fare affidamento su una conoscenza più qualificata del professionista che, in futuro, si occuperà della propria salute.

Come cambiare medico di base: la residenza

Il medico di base si sceglie presso l’Asl di residenza ma è possibile, tuttavia, scegliere un medico di famiglia negli elenchi di un altro distretto: si pensi a chi è fuori per studio o per lavoro e non abbia trasferito la residenza. In questo caso, è necessario seguire un iter un po’ più complicato.

Come cambiare il medico di base?

Per cambiare medico bisognerà recarsi presso il CUP dell’Azienda sanitaria di appartenenza presentando l’autocertificazione di residenza e la tessera sanitaria. Si comunicherà il medico scelto e verrà chiesto di motivare la scelta del cambio.

Documenti necessari

tessera sanitaria;

documento personale di identità;

autocertificazione di residenza.

A chi rivolgersi

Sportello Unico di Rimini

Via Circonvallazione Occidentale, 57 47921 Rimini

Tel. 0541 707309

Email a: uffsceltamedico.rn@auslromagna.it

Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 12,00

Lun, mar, mer, ven, sab: 8.00-12.00 | gio: 8.00-12.00; 15.00-16.30

Come fare per attivare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico?

È opportuno in primo luogo connettersi all'indirizzo mail http://support.fascicolo-sanitario.it ed effettuare, seguendo le istruzioni, la preiscrizione richiedendo le credenziali di autenticazione. Successivamente è necessario recarsi, per l'abilitazione e la sottoscrizione in originale del consenso, ai seguenti sportelli dell'Azienda USL di Rimini:

·Servizio di Scelta e Revoca del medico di Rimini (via Circonvallazione Occ. 57)

·Servizio di Scelta e Revoca del medico di Riccione (via San Miniato 16).

·Orari: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,00.

·E' necessario portare con se' il codice che si riceve via mail dopo aver effettuato la preiscrizione, un documento d'identità valido e una fotocopia dello stesso, che verrà ritirata.

Info:

http://guidaservizi.saluter.it digitando “fascicolo sanitario elettronico” nel campo “cerca”, o rivolgersi al numero verde del servizio Fascicolo Sanitario Elettronico 800448822 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18), al numero verde del Sistema Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna 800033033 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30), o ancora inviare una mail al servizio assistenza assistenza@fascicolo-sanitario.it . E' comunque attiva una campagna informativa regionale attraverso pieghevoli e locandine affissi e distribuiti presso le strutture sanitarie.

