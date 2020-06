Corsi pre parto: dove farli a Rimini

Il Consultorio familiare organizza corsi di accompagnamento alla nascita, rivolti alle donne o alla coppia, in cui si apprendono esercizi di ginnastica e alcune tecniche di rilassamento utili al momento del parto (per esempio training autogeno, stretching). Per le puerpere sono inoltre previsti corsi sul massaggio neonatale ed esercizi per ripristinare il tono dei muscoli del piano perineale sollecitati dal parto e per prevenire e/o ridurre l’incontinenza urinaria che a volte è presente in queste circostanze. Durante i corsi le ostetriche informano sulle varie tipologie di parto che la donna può scegliere presso gli Ospedali dell'Ausl, come il parto in analgesia oppure quello in acqua, e sulla possibilità di donare il cordone ombelicale.



I corsi di base di preparazione alla nascita, condotti da ostetriche, sono organizzati nei Consultori familiari e nei punti nascita. Offrono ai futuri genitori le informazioni utili per rafforzare le naturali competenze della donna e mettere la coppia nella condizione migliore per accogliere il figlio e far fronte alle necessità del dopo parto.

Attraverso un lavoro sulla respirazione e sul corpo si favorisce il rilassamento muscolare e mentale.

Il corso di base di preparazione alla nascita comprende 8 incontri.

I temi sono: le norme di tutela della maternità, i servizi territoriali e ospedalieri aziendali, i cambiamenti in gravidanza, le capacità del neonato, la funzione del dolore nel travaglio e le tecniche per affrontarlo, l'allattamento, il puerperio, il rientro a casa dopo il parto.

Il corso di base è gratuito ed ha un numero di posti limitato. Per partecipare è necessaria la prenotazione e non è richiesta la prescrizione medica.

Che cosa serve

Non occorre la richiesta del medico di famiglia. E' necessaria la prenotazione.

Dove rivolgersi

- Consultorio familiare di Rimini, via Settembre, 23

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.747604

Consultorio familiare di Riccione, via San Miniato, 16

Prenotazione: 0541698719 lun - ven 12.30-13.30

0541698719 : 0541 698719 lun-ven 12.30-13.30

0541698700

0541698779

0541747614

0541747637 747637 mer 12.00-15.00

Informazioni: 0541698719 lun - ven: 12.30 - 13.30

- Consultorio familiare di Bellaria Igea Marina, piazza del Popolo, 1.

Accesso su prenotazione. Tel 0541.327170

- Consultorio familiare di Cattolica, via Beethoven, 1

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.966256

- Consultorio familiare di Coriano, via Pace, 1

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.668203

- Consultorio familiare di Morciano di Romagna, via Arno, 40

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.854421

- Consultorio familiare di Santarcangelo di Romagna, Piazza Suor Angela Molari, 3

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.668203

- Consultorio familiare di Verucchio, piazza Borsellino, 17

Accesso su prenotazione. Tel. 0541.314104