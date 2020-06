Vuoi festeggiare tuo figlio? Ecco l'elenco delle sale per le feste dei bambini a Rimini 

Si sta avvicinando un momento importante per tuo figlio. Compie gli anni e vuoi rendere questa giornata speciale e non sai dove e come rendere unica questa giornata? Ecco un elenco di locali dove poter festeggiare il compleanno dei propri figli o, in alternativa, organizzare una festa, di compleanno o di altro genere, per bambini a Rimini. Di seguito tutti i locali e le informazioni per raggiungerlo e mettersi in contatto. Cliccando sul nome del locale sarete indirizzati ad una pagina con tutte le informazioni riguardo la struttura, i suoi servizi, preventivi di prezzo e recensioni degli utenti.

CGE - Tuttinfesta

Via Lagomaggio, 92,

tel. 0541 084229

Gonfiabilandia

Via Gerolamo Cardano, 15,

335 254 067

Ristorante Mucho Mas

Miramare, Viale Losanna, 35

tel. 335 475 457



Bounty

Via la Strada (1954), 6

tel. 0541 391900



Skaramacai

Lungomare Giuseppe di Vittorio, 35

tel. 333 277 0147



Fiabilandia

Via Gerolamo Cardano, 15

tel. 0541 372064



BEEE Animazione e allestimenti - L'Ovile

Via Variano, 21,

tel. 370 357 0617



L'Officina centro culturale e ricreativo

Via Coriano, 328,

tel. 392 785 8597