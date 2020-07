Pronto soccorso pediatrico, come accedere alle cure pediatriche

L’ Ambulatorio urgenze pediatriche è un servizio di ambulatorio diretto a tutte le urgenze pediatriche che non siano traumi e ferite, per le quali l'accesso è al Pronto Soccorso Generale.

Il servizio funziona 24 ore su 24. Vi si accede direttamente nella fascia oraria 8.00-24.00, mentre nella fascia 24.00-8.00 l'accesso avviene tramite il Pronto Soccorso generale.

L'ambulatorio non fornisce informazioni telefoniche.

Informazioni utili

L'accesso è regolamentato da un processo di Triage infermieristico specializzato dalle ore 8.00 alle ore 24.00, finalizzato all'attribuzione di codice colore, per ordinare l'accesso alla visita medica, secondo criteri standardizzati di urgenza. Il servizio è sottoposto al regime di pagamento del ticket secondo le vigenti leggi regionali in materia (codice di dimissione verde, giallo o rosso non comporta pagamento del ticket, mentre codice di dimissione bianco comporta il pagamento del ticket se il nucleo familiare ha un reddito lordo dell'anno precedente che supera il tetto stabilito dalla legge).

La valutazione medica ed infermieristica viene registrata in modalità informatica, e, all'atto della dimissione, viene consegnata una documentazione cartacea di quanto rilevato durante la valutazione clinico assistenziale al paziente e consegnati gli originali delle eventuali prestazioni clinico-strumentali, eseguite come accertamenti aggiuntivi alla valutazione specialistica pediatrica.

Dove andare

Ambulatorio Urgenze Pediatriche c/o Ospedale Infermi Rimini Viale Settembrini, 2

Telefono: 0541/705285 Disponibile 24 ore su 24

Patologia Neonatale tel. 0541/705445

Reparto tel. 0541/705210-705778-705034

Fax: 0541 705930-705778

Periodo di apertura:

Visita ai degenti 7.00-8.30 | 13.00-14.30 | 18.00-20.30 (chiusura durante la visita medica e il passaggio della dispensa)

Autobus Linee 4, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 90, 124, 134, 160, 166, 169, 172, 174, 180. Verificate fermate, orari e tariffe sul sito di Start Romagna