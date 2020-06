Biblioteche a Rimini: dove poter studiare o lavorare

Rimini oltre alla Biblioteca Gambalunga ci sono altri luoghi dove poter studiare o leggere, supportati non solo da testi ma anche da postazioni fisse con tanto di wifi. Ecco un elenco delle biblioteche in città, con le principali informazioni.

(Emergenza Covid: attenzione, a causa della pandemia legata al Covid-19 è consigliabile consultare orari e modalità di apertura delle biblioteche, prima di andarci. Dal 18 giugno 2020, alcune biblioteche hanno riaperto al pubblico. )

Biblioteca Albert Libertad presso Casa della Pace - Via Luigi Tonini 5 Tel. 0541 - libertad_fai_rimini@yahoo.it

Consulenza e prestiti: venerdì 17-19 (appuntamento via email per giorni ed orari diversi)

Attività: consultazione e prestito di libri, riviste, fanzines e documenti dei movimenti libertari ed anarchici.

Per il prestito non occorre alcuna tessera, ma è sufficiente compilare una scheda. I testi vanno restituiti entro un mese oppure il prestito va rinnovato.

Riviste, fanzines, fascicoli, dispense e documenti sono disponibili solo per la consultazione, ma possono essere eventualmente fotocopiati.

La Biblioteca è collegata con l'Archivio Storico della FAI (Federazione Anarchica Italiana) di Imola, dove è disponibile un'ampia scelta di libri e riviste provenienti dall'Italia e dal mondo.

Biblioteca "Alibib" presso il Bagno n. 5, Tramontana a San Giuliano Mare

Orario: da lunedì a sabato 9-12 e 15-18 solo nel periodo estivo da giugno ad agosto.

Progetto promosso dalle scuole di San Giuliano, dalla media Alighieri-Fermi, dal 2° e dal 4° Circolo Didattico, dal Consorzio Operatori di Spiaggia Lido di San Giuliano, dalla Biblioteca Gambalunga, dal Consiglio di Quartiere 1 - Commissione Cultura.

Testi per bambini, ragazzi e adulti. Primi libri per bambini da 0 a 6 anni, per i ragazzi romanzi e racconti di avventure, gialli, horror, fantasy e fantascienza, libri in lingua originale inglese, tedesco, francese, per gli adulti gialli e romanzi. Sala di lettura sulla sabbia con sdrai per gli adulti e sgabelli per i bambini. Iniziative di sostegno alla lettura e animazione con letture di fiabe e spettacoli di burattini. Operatori esperti aiuteranno i genitori nella scelta dei testi.

Biblioteca del Campus di Rimini – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Via Vittime civili di guerra 5 - 47922 Rimini Biblioteca tel. 0541 434184 - Uffici biblioteca tel. 0541 434451

Orario biblioteca: da lunedì a giovedì 9-22, venerdì 9-20, sabato 9.30-12.30

È costituita da un edificio di 1300 mq, articolato su due piani e conserva 40.000 volumi. Al piano rialzato la biblioteca è dotata di 2 sale per la consultazione di internet e per le ricerche bibliografiche (22 postazioni), dotate di scanner e due postazioni riservate alla consultazione di DVD. Il servizio di fotocopie e stampe è utilizzabile attraverso una tessera a scalare self-service.

Al primo piano ci sono due grandi sale destinate alla lettura e allo studio e una piccola saletta relax, dotata di un televisore satellitare, un lettore Cd e DVD. Tutte le sale sono dotate di rete wireless.

Il servizio di restituzione libri è possibile 24 ore su 24 attraverso il sistema predisposto nell'angolo con corso Giovanni XXIII. La biblioteca è aperta a tutti coloro che desiderano consultarne la documentazione.

Biblioteca dell’Istituto di Bioetica Via Covignano 238, 47923 Rimini c/o la Casa delle Associazioni . Tel. 339 8689442

L'Istituto di Bioetica è un'associazione di volontariato che opera nel settore educazione e formazione e si rivolge a tutte le realtà sociali ed istituzionali, al servizio prima di tutto della persona, quindi delle associazioni culturali e umanitarie, dispone di un Centro di ricerca e documentazione, e di una biblioteca ed emeroteca specializzate.

Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri” Via Covignano 265-267 (nell'antica Abbazia di Scolca) - San Fortunato

Tel. 0541 752290 - Fax 0541 752530

Orario: dal martedì al venerdì 14.30-19.30, sabato 9-13.

bibliobiancheri@diocesi.rimini.it Biblioteca Diocesana

La biblioteca è specializzata nelle materie teologico/bibliche e filosofiche. Del patrimonio librario fanno parte sia il fondo antico che il fondo moderno, composti da circa 70.000 volumi. Attualmente la biblioteca è abbonata a circa 100 riviste teologiche, di carattere biblico e di attualità religiosa. Alla biblioteca è annesso l'Archivio Storico Diocesano "Giuseppe Garampi". L'accesso alla biblioteca e all'archivio è libero e gratuito.

Biblioteca medico-scientifica ospedale di Rimini. Via Settembrini 2 - 47923 Rimini Tel. 0541 705462

Orario: lunedì e mercoledì 13.3 -18.45, martedì, giovedì e venerdì 8.30-15.00

La biblioteca ha in dotazione riviste biomediche nazionali ed internazionali. L'accesso è libero e gratuito per aggiornamento in ambito sanitario e biomedico.

Biblioteca C.D.A. W.W.F. Rimini "Bruno Marabini" c/o Oasi WWF Ca' Brigida Via del grano 333 - 47826 Verucchio

Tel. 328 2255883

Orario: lunedì e giovedì 09.30-12.30.

È inoltre possibile ritirare e riconsegnare i libri richiesti presso la biblioteca comunale Don Milani di Verucchio negli orari di apertura contattando il sig. Papini al 328 2255883, per informazioni sui tempi di consegna c/o la biblioteca.

La principale attività del CDA, nato nel 1986, è la documentazione. Vengono raccolti, catalogati ed archiviati libri, materiali bibliografici minori, letteratura grigia, Cd-Rom, video e diapositive riguardanti le discipline naturalistiche ed ambientali. Vegono effettuate per conto degli interessati ricerche bibliografiche su tematiche naturalistiche e/o ambientali. Viene svolta consulenza didattica e scientifica nei campi floristico, faunistico, ed ecologico con particolare riguardo alla valutazione naturalistica degli ecosistemi. Vengono inoltre organizzati corsi-seminari, corsi di aggiornamento, concorsi, convegni, conferenze, mostre tematiche, visite guidate. Il Centro Documentazione Ambientale WWF offre le seguenti attrezzature: biblioteca, videoteca, emeroteca, mostre tematiche, Cd-Rom, DVD, diapositive, saletta di consultazione.

Diapason Coop. Sociale per lo studente

Spazio studio per studenti universitari. Via Tonti 21 . Tel. 0541 26116 sede@diapason.rimini.it www.diapason.rimini.it

Orario: da lunedì a venerdì 14-22

Bumba (Sconti e servizi preferenziali per i soci "Indissolvenza").

Nuovo centro servizi studentesco (fotocopie, aula studio, internet, sala lettura, riviste e quotidiani). Possibilità di affittare il centro "La Casina" a Bellariva per feste. Accesso aperto a tutti. Vicolo Beccari 4 - tel. e fax 0541 22311

Orario estivo: da lunedì a venerdì 10-14, sabato 10-13

Invernale: da lunedì a sabato 9-12.15

Biblioteca U.T.E. (Università per la Terza Età) Via IV Novembre 21 - tel. 0541 28146 Solo orario invernale (ottobre-aprile) giovedì 15.30-17.30

