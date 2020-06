Consultori: indirizzi e orari a Rimini

I Consultori Familiari sono strutture nate per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nei Consultori diversi professionisti sanitari - psicologi, assistenti sanitari, ostetriche, ginecologi - collaborano tra loro per assicurarti un servizio mirato e efficace.

L'accesso al consultorio è libero, non è necessaria la prescrizione del proprio medico e il personale presente è a disposizione per dare il necessario supporto e indirizzare verso i servizi più idonei.

Le visite e gli esami specialistici si effettuano su prenotazione in base alle disponibilità esistenti e al problema presentato. Alcune prestazioni offerte dal consultorio prevedono il pagamento del ticket.

È garantita la possibilità di scegliere il professionista da cui essere seguiti e la continuità degli interventi, compatibilmente con i relativi tempi di attesa e la disponibilità di visite con quell’operatore. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale.

Consultori familiari

Dell'Azienda U.S.L.

Via XXIII Settembre 120 scala B (zona Celle) Colloqui e consulenze - Tel. 0541 747604 - 747602 - 747607

Svolge un servizio di tutela della maternità dalla gravidanza al parto, controllo della fertilità, gestione delle problematiche connesse all'interruzione volontaria di gravidanza, tutela della salute della donna, sostegno medico e sociopsicologico alle donne in menopausa, prevenzione oncologica, consulenza psicologica e sessuologica per problematiche individuali, relazionali e della coppia, assistenza sociale, interventi a favore di donne vittime di maltrattamenti e abusi, attività in materia di affido e adozione.

Fanno inoltre parte dell'attività di consultorio due spazi previsti per particolari fasce di popolazione:

Spazio giovani 360°

È un servizio rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni e offre informazioni e consulenze su tematiche psicologiche e relazionali, problemi ginecologici, contraccezione, gravidanza. Vengono attuati interventi di educazione sanitaria e sessuale.

Tel. 0541 747600 - Orario: martedì 15-18

Spazio consultoriale per la salute delle donne immigrate e dei loro bambini

Sportello di ascolto- Centro Giovani Rimini5 La Banca del tempo Via Montiano 14 - Santa Giustina Orario: venerdì 17-19

Servizio sociale tutela minori

dell'Azienda U.S.L. Via Coriano 38 - Tel. 0541 707020

Si occupa di aiuto socio-economico e psicologico alla famiglia in difficoltà, affidamento, adozione, tutela dei minori in caso di abbandono, trascuratezza, maltrattamento, abuso ecc..

Centro per le famiglie della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune di Rimini

Piazzetta dei Servi 1

È stato attivato un servizio di Mediazione familiare come supporto per genitori separati.

Associazione Papa Giovanni XXIII

Servizio di sostegno alla maternità . Numero Verde 800-035036

Consultorio familiare Via Gambalunga 46 scala A Tel. 0541 50274 Orario: da lunedì a giovedì 9-12.30, venerdì 16-19

AIGES - Agenzia Italiana Genitori Separati

Pronto AIGES - Servizio gratuito di informazioni telefoniche sulla separazione e il divorzio.

Il servizio offre indicazioni sulle procedure legali (iter, tempi e costi) e le relative questioni giuridiche quali assegnazione e divisione della casa coniugale, affidamento dei minori, assegno di mantenimento, diritto di visita del genitore non collocatario, ecc., ragguagli in materia fiscale e tributaria, consigli di carattere pratico per la riorganizzazione delle relazioni familiari, suggerimenti educativi per la conservazione di un buon rapporto con i figli, nonché chiarimenti sui servizi dell’agenzia e/o accompagnamento ai servizi territoriali. Tel. 3273894259 Orario: dal lunedì al venerdì 9-18

Sportello “parla con me” (gestito dal Patronato ACLI) Ascolto dei disagi e bisogni di persone e famiglie con il supporto di professionisti diversi e dei servizi garantiti dal Patronato Acli. "Parla con Me", alle Acli di Rimini è attivo lo Sportello di ascolto

Possono essere trattati problemi come la perdita o la mancanza di lavoro, la malattia propria o di un familiare, problematiche familiari nel rapporto genitori-figli o tra coniugi, al fine di individuare il disagio e orientare l'utente verso la soluzione mediante un percorso individuale di sostegno e se necessario una successiva presa in carico, in base alla necessità. Lo sportello non fornisce né aiuto psicologico, né terapeutico.

Orario: martedì 15.30 -17.30 solo su appuntamento da fissare telefonando al numero 0541 784193 o al 338 5879412.

We for you - consultorio laico privato gratuito dedicato alle differenze di genere e cultura. Il progetto è rivolto a donne, singoli e famiglie italiane ed immigrate, con una particolare attenzione alle fasce deboli. Aree di intervento: gravidanza, salute della donna, sessualità, menopausa, andrologia.

Per info: Referente progetto ostetrica Daniela Danieli cell. 3282114762 - dany49@virgilio.it