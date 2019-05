Equitazione: dove e perché seguire i corsi a Rimini

Le belle giornate invogliano a stare in mezzo alla natura, perché non farlo andando a cavallo? Si sta all’aperto, si stabilisce una relazione con la natura e si impara il linguaggio degli animali. Ma, soprattutto, fare equitazione insegna a rilassarsi, tonifica i muscoli e aiuta a dimagrire.

Vediamo tutti i benefici che si hanno cavalcando:

Cavalcare tonifica i muscoli addominali, dorsali e lombo-sacrali che col tempo avranno maggiore elasticità. Vengono sollecitati anche, i muscoli del pube, dei glutei, degli arti inferiori, oltre ai muscoli delle braccia e del collo.

Aiuta l’apparato cardiovascolare. Fare equitazione ti aiuterà ,quindi, a tenere sotto controllo la pressione arteriosa e a migliorare la ventilazione polmonare.

Sviluppa l’equilibrio. Cavalcando avrai sempre l’esatta percezione del tuo corpo, in relazione allo spazio e all’ambiente circostante.

Aiuta a perdere peso. Cavalcare un’ora equivale a camminare a passo sostenuto per un'ora e quindi bruciare ben 300 Kcal

Stimola l’attenzione, la concentrazione, la capacità di orientamento, l’interesse e la memoria.

Rilassa aiutando a ritrovare un certo equilibrio sia nella postura, che nella mente.

Migliora l’autostima e vinci paure e insicurezze.

Aiuta a socializzare e interagire con gli altri.

Per i bambini è l’ideale per stringere nuove amicizie anche oltre al mondo della scuola. E se praticato con tutta la famiglia, trascorrerete insieme momenti indimenticabili.Inoltre aiuta i bambini a diventare più responsabili e sicuri di sè.

Andare a cavallo: consigli pratici per iniziare

Il primo passo per iniziare ad andare a cavallo è trovare la struttura giusta: il consiglio è di affidarsi a centri accreditati, con istruttori federali e programmi d’insegnamento personalizzati.

Solitamente le prime lezioni sono individuali per poi estendersi a piccoli gruppi quando si raggiunto una certa sicurezza col cavallo e una buona postura in sella. Quando si inizia è bene non esagerare con le ore perchè cavalcare può essere faticoso a livello fisico per via della tensione.

Quanto costa una lezione di equitazione?

Il costo di una lezione si aggira intorno ai 20/25 euro a lezione. Questo prezzo è relativo, dal momento che vi sono maneggi in cui le lezioni sono seguite da professionisti nel settore, i quali chiederanno sicuramente il doppio di questi soldi per singola lezione.

Dove fare equitazione a Rimini e provincia

Centro Ippico La Coccicnella, via cella 35, Ospedaletto - Coriano

Centro Ippico SanPa, Via S. Patrignano, Coriano

Polisportiva Garden, Viale Euterpe, 7, Rimini

Centro Ippico Riminese, Via S. Paolo, 20, Rimini

Centro Ippico Tenuta il Fondo, Via Fornace, 2 A, Misano Adriatico RN

Centro Ippico Marignano, Via Cassandro, 417, San Giovanni In Marignano