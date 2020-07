Dove fare volontariato: l'elenco delle associazioni a Rimini

Diventare volontario è un buon modo per sposare una causa, supportare un’organizzazione e fare la differenza nella comunità e nella vita. Può anche essere un’opportunità per conoscere nuove persone e imparare nuove abilità. Se vorresti dare qualcosa in più oltre al denaro, considera di donare il tuo tempo e le tue abilità a organizzazioni che sono importanti per te. È un’opportunità per prestare servizi.

Cosa chiedersi prima di iniziare a fare volontariato

Prima di buttarti a capofitto nel volontariato è bene pensare al perché vuoi diventare volontario. Vuoi aiutare il mondo o la tua comunità? Vuoi imparare nuove abilità, avere nuove amicizie? Vuoi condividere i tuoi talenti con gli altri o vuoi restituire qualcosa? Rispondere a questo tipo di domande può aiutarti a scegliere la giusta direzione per il tuo lavoro di volontariato, oltre che ad una presa di responsabilità.

Una volta che sai per quale motivo vuoi fare volontariato prima di proporsi è importante domandarsi alcuni quesiti:

Quanto tempo libero ho a disposizione nel corso della settimana o del mese?

Sono disposto a investire il mio tempo libero per gli altri? Per quante ore a settimana?

Sono pronto a prendermi la responsabilità di recarmi a fare volontariato anche nei giorni in cui non avrei voglia, avendo dato la mia disponibilità?

Sono pronto, se necessario, ad affrontare dei periodi di formazione al fine di poter praticare volontariato?

Se la risposta a queste domande è sì, allora potresti essere pronto a entrare nel mondo del volontariato. Un mondo che opera a 360 gradi, in tutti i settori, o quasi, della vita.

Caratteristiche del volontario

essere altruista (interessarsi al benessere degli altri),

provare empatia per le emozioni di chi ci si trova di fronte,

avere una visione positiva del mondo e una propensione a trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi,

essere comprensivi e pazienti.

Il volontariato costruisce dei rapporti sociali tra sconosciuti, puntando solo su una forte motivazione e uno slancio emotivo nell’aiutare gli altri, contrastando l’individualismo, l’egoismo, l’isolamento, l’antagonismo, il danneggiamento, i comportamenti distruttivi e aggressivi.

Articolo 1 della Carta dei Valori del Volontario:

"Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni."

In che ambito fare volontariato a Rimini?

Ecco alcuni degli ambiti in cui è possibile fare volontariato a Forlì:

Religione ed Esercizio di culto;

Protezione civile e Emergenza;

Sport, Ricreazione e Tempo libero;

Salute;

Filantropia e Promozione del volontariato;

Tutela dei diritti e Promozione della cittadinanza;

Ambiente e Animali;

Ricerca, Istruzione e Formazione;

Arte e Cultura;

Assistenza sociale e Socio-sanitaria;

Cooperazione internazionale e Economia solidale.

Chi sono i beneficiari dell'attività di volontariato?

Alcuni dei beneficiari delle associazioni di volontariato possono essere:

Anziani;

Bambini e adolescenti;

Gruppi di appassionati;

Persone con disabilità;

Vittime di violenza e discriminazione;

Animali;

Persone affette da malattia;

Migranti, minoranze e rifugiati;

Esclusione sociale, povertà;

Persone con dipendenze;

Cittadini, collettività;

Famiglie, adulti.

Dove trovare associazioni di volontariato a Rimini?

Se vuoi trovare un elenco sempre aggiornato delle associazioni di volontariato presenti sul territorio di Rimini, puoi consultarlo sul sito di Volontarimini, che a sua volta ricerca volontari.

Qui di seguito elenchiamo alcune realtà con cui fare volontariato a Rimini:

Avis: Si occupa della donazione e della raccolta del sangue. Cerca di sensibilizzare le persone sulla necessità di donare sangue, rivolgendosi in particolare ai potenziali donatori (persone dai 18 ai 65 anni). Sostiene anche il controllo e la tutela della salute grazie ai controlli e agli esami che vengono fatti ai donatori e su ogni unità di sangue raccolta. Per promuovere la donazione organizza campagne di comunicazione (con manifesti, opuscoli e spot), è presente davanti alle scuole superiori e le parrocchie, partecipa ad eventi pubblici. Sul territorio l’Avis è presente con una sezione provinciale e 10 sedi comunali. Tutte le sedi sono associazioni autonome iscritte al registro provinciale del volontariato.

L'associazione Alzheimer Rimini, fondata nel 1993, è attiva nella provincia di Rimini per aiutare, sostenere e tutelare le persone affette da malattia di Alzheimer (e da altre forme di demenza) e i loro familiari. Opera in stretta collaborazione e sotto direttiva del Cdcd (Centro per i disturbi cognitivi e demenza) dell’Ausl della Romagna (sede operativa di Rimini) per la corretta realizzazione dei progetti e con altri enti del terzo settore locali, regionali e nazionali.

L’associazione inoltre organizza e coordina manifestazioni per sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia di Alzheimer e le conseguenze nella famiglia e nel tessuto sociale.

Associazione Arcione Volontari di Protezione Civile. L’associazione nasce a Riccione nel 2009 da un gruppo di persone che hanno svolto un’esperienza di volontariato in Abruzzo durante l’emergenza del terremoto verificatosi nell’aprile dello stesso anno. Svolge attività di protezione civile in collaborazione con gli enti preposti in occasione di emergenze e catastrofi naturali con azioni di coordinamento e organizzazione logistica (installazione di un campo, controllo e vigilanza, implementazione impianti di illuminazione, sistemazione magazzino scorte e distribuzione di alimenti…). Localmente, presta servizio durante manifestazioni ed eventi di vario genere con attività di supporto quali assistenza al traffico, vigilanza e organizzazione. Promuove la formazione dei volontari con attività di studio e dibattito. Favorisce la diffusione di una cultura solidale e di protezione civile attraverso iniziative di vario genere. Collabora con il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e fa parte della Consulta della Solidarietà di Riccione.

Associazione Alcolisti Anonimi - Aa. Si occupa delle problematiche legate all’alcolismo. L’attività dell’associazione consiste nell’organizzazione di incontri settimanali di auto aiuto tra persone che hanno deciso di condividere la loro esperienza, forza e speranza per risolvere il comune problema di alcolismo e per aiutare gli altri ad affrontare il processo di recupero. L’unico requisito per diventare membri è il desiderio di smettere di bere, non sono richieste quote di iscrizione.

Associazione Campo Lavoro Missionario. Iniziativa di raccolta materiale di recupero(carta,ferro,stracci,abbigliamento,oggettistica varia) la cui vendita permette di finanziare progetti di sviluppo nel terzo mondo e nella realtà locale (carità diocesana).

Croce rossa italiana: Entrare in Croce Rossa significa entrare in un'associazione che da quasi 150 anni porta soccorso a chiunque ne abbia bisogno, ovunque si trovi e qualsiasi sia la sua condizione sociale, economica, politica e religiosa.

http://win.cririmini.it/diventa_volontario.htm

Un altro sito di riferimento dove trovare associazioni di volontariato è il sito del Comune di Rimini nel quale ritroviamo:

- Amministratore di sostegno

- Assistenza a bisognosi

- Auser - Associazione di volontariato

- Ausilio spesa a domicilio

- Banca del tempo - Banca del tempo interetnica

- Bando pubblico selezione volontari Protezione Civile

- Progetto CI.VI.VO. - Civico. Vicino. Volontario

- Radio Soccorso

- Servizio Civile Volontario

- Trasporto disabili con mezzi privati

- Volontariato presso i Musei

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- YoungERcard