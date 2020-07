Sportello giovani: tutti i servizi dell'Informagiovani a Rimini 

L'Informagiovani è un servizio che vuole offrire ai giovani supporti informativi e interventi di orientamento che gli permettano di compiere scelte opportune e consapevoli per il futuro. Nella provincia di Rimini i punti informagiovani si trovano a Riccione e Cattolica.

Quali sono e dove si trovano i punti informagiovani della provincia di Rimini

Informagiovani Riccione. È un servizio informativo gestito dal Comune di Riccione e che opera all'interno del Centro per l'impiego. Il servizio viene offerto anche nella sede della Biblioteca comunale, dov’è gestito con cadenza quindicinale da un'operatrice del centro informagiovani ed è organizzato in una zona informativa in auto - consultazione e in una zona di orientamento informativo. Per accedere al servizio non occorre prenotarsi, la presenza degli operatori viene comunicata tramite avvisi cartacei esposti nelle bacheche. Il punto informagiovani offre chiarimenti ed informazioni su:

modalità relative alla ricerca di lavoro

redazione di un curriculum vitae

corsi di formazione

esperienze formative e lavorative all'estero

cultura e tempo libero

volontariato

Dove si trova: - Centro per l'impiego via Carpi, 2 Riccione - tel. 0541-473132

e-mail: info.riccione@provincia.rimini.it

Orari di apertura: lunedì martedì mercoledì e venerdì 9.30 - 12.30 giovedì 13.30 - 16.30

- Biblioteca Comunale di Riccione via Lazio, 10 - tel. 0541-600504

e-mail: biblioteca@comune.riccione.rn.it

Info - point giovani Cattolica. È un servizio di informazione, gratuito, del Comune di Cattolica. Offre informazioni sul mondo del lavoro e si rivolge alla popolazione giovanile del territorio nell'ampia fascia di età compresa tra i 14 e 34 anni. La tipologia dei servizi che lo sportello offre all'utenza è ampia e comprende:

supporto alla stesura del curriculum vitae

informativa sulle offerte di lavoro stagionali ed annuali

orientamento alla scelta post-medie e post-diploma

disponibilità di materiale in autoconsultazione

possibilità di viaggi-studi all'estero

esperienze di tirocinio all'estero

presa visione dei corsi di formazione professionale in provincia e nelle provincie limitrofe

informazione e supporto alla preparazione dei test di ingresso universitari.

Dove si trova: via Del Prete, 119 presso il Centro giovani di Cattolica

Informagiovani di Morciano di Romagna. È il punto di riferimento informativo e di orientamento per i giovani in città.

Fa conoscere loro le opportunità esistenti per quanto riguarda vita sociale, scuola, formazione, lavoro, viaggi, sport, tempo libero, mobilità in Europa e nel mondo, affinché possano operare scelte consapevoli.

Dove si trova: in Piazza del Popolo 1 - Telefono: 0541 988188

Email:infogio.valconca@libero.it

Informagiovani e Coronavirus

Prima di accedere al punto Informagiovani è bene telefonare per eventuali cambi di orario di apertura.