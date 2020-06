I musei di Rimini con sconti per studenti

Rimini è una città turistica, ma anche una città ricca di monumenti, musei e arte. Ricca di tanta storia per incentivare la cultura la città offre alle scuole e studenti importanti sconti per l'ingresso ai musei. Vediamo insieme quali sono i musei che fanno sconti agli studenti.

I Musei Comunali comprendono più sedi espositive

Museo della Città in cui si raccoglie la memoria storico-artistica-archeologica di Rimini e del territorio, dal 2012 anche sede di esposizioni artistiche nell’Ala moderna

Domus del Chirurgo il sito archeologico in piazza Ferrari. Dal 2007 parte integrante del percorso del vicino Museo, lo scavo racconta duemila anni di storia della Città

Museo degli Sguardi. Raccolte etnografiche di Rimini già Museo delle Culture extraeuropee, dal 2005 a Villa Alvarado sul colle di Covignano, ospita materiali dall’Africa, dall’Oceania, dall’America precolombiana e una piccola collezione dall’Asia

Galleria dell’Immagine in Palazzo Gambalunga, sede di mostre temporanee

Il Museo della Città e la Domus del Chirurgo

Museo della Città (Via L.Tonini, 1) Domus del Chirurgo (Piazza Ferrari) tel 0541 793851 musei@comune.rimini.it

Rispetto agli orari ordinari (http://www.museicomunalirimini.it/visitare_musei/orari_prenota/) la Direzione si riserva la possibilità, su richiesta, di aperture straordinarie con un costo aggiuntivo di:

€ 50,00 per gruppi fino a 25 persone

€ 2,00 per persona per gruppi superiori a 25 studenti

Ingressi studenti

€ 1,50 ingresso gruppi scolastici € 3,00 ingresso e visita guidata su prenotazione alla Domus del Chirurgo o a una sezione del Museo € 4,00 ingresso e visita guidata su prenotazione a due sezioni del Museo o a una sezione e alla Domus del Chirurgo

Le attività per gruppi scolastici svolte in giornata festiva comportano un supplemento di € 1,00 ad alunno. Non hanno supplemento i biglietti di ingresso con visita guidata

l Museo degli Sguardi. Raccolte etnografiche di Rimini

Museo degli Sguardi, Via delle Grazie, 12 47923 Covignano di Rimini Tel. 0541.793858

Direzione-Uffici Via Cavalieri, 26 Tel. 0541.704422 fax 0541.704410 musei@comune.rimini.it

Rispetto agli orari ordinari (http://www.museicomunalirimini.it/visitare_musei/orari_prenota/) la Direzione si riserva la possibilità di aperture su richiesta.

Biglietti per studenti Ingresso gratuito € 3,00 ingresso e visita guidata per studenti, su prenotazione

Tessere per ingresso alle sedi dei Musei Comunali riservate agli insegnanti

Agli insegnanti (sia in visita di aggiornamento culturale, sia in qualità di accompagnatori delle rispettive scolaresche) sono riservate tessere per l’ingresso gratuito alle esposizioni permanenti dei Musei Comunali. Le tessere, personali, hanno validità quinquennale (con decorrenza dalla data di rilascio) e dovranno essere rinnovate annualmente mediante vidimazione del Dirigente Scolastico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta delle tessere deve essere inviata alla Direzione dei Musei Comunali (via dei Cavalieri, 26; musei@comune.rimini.it) a firma del Dirigente scolastico