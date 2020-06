Come fare Servizio Civile a Rimini: informazioni utili e come iscriversi

Il Servizio civile è una forma di cittadinanza attiva aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti, che propone attività di solidarietà e inclusione sociale, tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Obiettivo primario del Servizio civile è accompagnarti in un percorso importante di crescita personale, offrendoti momenti di formazione in grado di rafforzare la tua autonomia e il tuo grado di partecipazione alla costruzione della città e della comunità di cui fai parte.

I requisiti di partecipazione

Tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana, possono partecipare al Servizio Civile Nazionale.

Il Servizio Civile è un'attività scelta volontariamente, aperta ai ragazzi e alle ragazze di cittadinanza italiana dai 18 ai 28 anni di età, si svolge in Italia o all'estero.

Secondo la Legge n. 64 del 2001 che l'ha istituito, il Servizio Civile Nazionale contribuisce alla difesa del nostro Paese con mezzi e attività non militari, e realizza i principi affermati dalla Costituzione di solidarietà sociale e d'impegno per il bene comune.

Il Servizio Civile è un'occasione per sentirsi parte utile della società, attivare le proprie capacità decisionali, imparare ad operare in gruppo, affinare la sensibilità, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso di responsabilità... Vedrai: il Servizio Civile è un'esperienza che ti cambia la vita. E, in soli 12 mesi, la rende più ricca.

Cosa significa partecipare al Servizio Civile

Con il Servizio Civile ti impegni per la comunità e per la tua crescita personale: acquisti competenze e arricchisci il tuo potenziale umano. Svolgendo il Servizio Civile all'interno di enti e organizzazioni, potrai acquisire abilità e sperimentare capacità personali. Sarà un anno di investimento formativo prezioso e coinvolgente. Sarà anche l'occasione per incominciare a guadagnare. Ti verrà riconosciuto un assegno mensile per il servizio civile di 433,80 euro ed una copertura assicurativa per l'intera durata del progetto. Inoltre il periodo di servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti ai fini del trattamento previdenziale. Per il Servizio Civile all'estero sono previsti rimborsi e indennità. Alcune università, inoltre, possono riconoscere crediti per taluni progetti.

Non possono presentare domanda i giovani che:

già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64/2001, ovvero abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, nonchè coloro che alla data di presentazione del bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;

abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l'aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo Garanzia Giovani o aver interrotto lo stesso per motivi non imputabili al volontario.

Pena l'esclusione, è possibile presentare domanda solo per un progetto.

La selezione

La selezione consiste nel sostenimento di un colloquio motivazionale il cui punteggio, unito a quello oggettivo basato sui titoli di studio conseguiti e sulle esperienze possedute, forma una valutazione complessiva finale sulla base della quale viene stilata una graduatoria provvisoria da sottoporre alla convalida dell'Ufficio Nazionale di Servizio Civile.

Dove presentare la domanda di partecipazione

Per la tua domanda di partecipazione al Servizio Civile Volontario, consulta i Bandi sul sito www.serviziocivile.it

Sul sito www.serviziocivile.it e al numero verde 800.507705 puoi trovare tutte le informazioni sui progetti proposti dalle organizzazioni private e dalle amministrazioni pubbliche: i Bandi, i posti disponibili nei progetti, le modalità di partecipazione. Ricorda che l’orario di servizio,viene stabilito dall’ente in relazione alla natura del progetto, e sarà indicato nel progetto stesso.

Dove avere informazioni per il Servizio civile

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo moro, 21 - Ufficio per il Servizio Civile - 051 5277022-7021

Orario Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 10.00 alle 15.00 / Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 17.00 www.emiliaromagnasociale.it - serviziocivile@regione.emilia-romagna.it

Indirizzi Utili per la Provincia di Rimini:

Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Rimini

Sede operativa: c/o Casa dell'Intercultura, Via Toni n.12/14 - 47923- Rimini

Tel. 327 2625138 - civile@provincia.rimini.it - civile@provincia.rimini.it

Sede legale: c/o Amministrazione Provinciale Via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini

Co.Pr.E.SC - Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile

Sede legale: Via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini C/o Assessorato Servizi Sociali - Provincia di Rimini Tel. 0541/716261 fax 0541/716295

Sede operativa: Corso d'Augusto n. 221/A Tel. 0541 29613 - Fax. 0541 21586 - civile@provincia.rimini.it

Referenti esterni:

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: Numero verde Tel. 848.800.715

www.serviziocivile.it

Regione Emilia-Romagna: www.emiliaromagnasociale.it

Per maggiori informazioni:

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile