Centri servizi per l'immigrazione a Rimini: uffici e sportelli utili

Tutti i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo che si trovano sul territorio dello Stato per qualunque motivo: turismo, lavoro, affari od altro, hanno l'obbligo di dichiarare la loro presenza e richiedere il permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui si trovano, entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'espulsione amministrativa.

A Rimini gli stranieri ed extracomunitari possono rivolgersi ad alcuni uffici per risolvere problemi burocratici o chiedere aiuto. Di seguito i principali punti di riferimento.

Elenco Associazioni e Centri per consulenze gratuite:

Centro Servizi Immigrati

- Sportello Casa dell’Intercultura, Via Farini 1 - Tel. 0541/52049 Fax 0541/59945

Orario: lunedì - mercoledì 9-12

- Sportello Caritas Diocesiana, Via Madonna della Scala 7 - Tel. 0541/26040 Fax 0541/24826

Orario: lunedì - mercoledì 15-18 (solo su appuntamento); giovedì 9-12; venerdì 15-18 centroimmigrati@caritas.rimini.it

- Sportello Servizi sociali del Comune, Via Ducale 7 (2° Piano) - Tel. 0541/704685

Orario: giovedì 15-18



Questura di Rimini - Ufficio Immigrazione - Sportello per cittadini stranieri , Via Bonsi 38 - Tel. 0541 436806 - 436829 - 436833 - 436807 - 436834 - 436824 - Fax 0541 436818

urp.rn@poliziadistato.it

Orario Sportello per cittadini stranieri: dal lunedì al venerdì 9-12 (previa distribuzione numeri per l'accesso dalle ore 8)

Call Center 0541 436826 nei seguenti orari: 8.30-9.30 / 12,30-13.30 per informazioni sui Permessi di soggiorno

Per maggiori informazioni:

Polizia di Stato

Portale dell'immigrazione