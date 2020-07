Cerchi lavoro a Rimini? Ecco i siti per trovarlo

La ricerca del lavoro è sempre impegnativa e non sempre va a buon fine, ma partendo dalla realizzazione di un buon curriculum e una attenta ricerca internet ci sono più possibilità di trovare quello che fa al caso nostro. Oltre alle classiche agenzie, oggi molti siti raggruppano annunci di lavoro in tutta Italia. Vediamo insieme quali sono i più noti!

Dove cercare annunci di lavoro online

Di seguito ecco un elenco di siti dove provare a cercare annunci di lavoro part time e full time:

Centro per l’Impiego di Rimini

Adriabeach

Tutti gli annunci di chi è alla ricerca di un lavoro stagionale o annuale nell'ambito del turismo a Rimini e zone limitrofe e tutti gli annunci di hotel, ristoranti e attività affini al mondo dell'ospitalità che offrono lavoro e sono alla ricerca di figure professionali per proposte di lavoro stagionali ed annuali.

Servizi regione Emilia Romagna



Per chi cerca un lavoro estivo sulla Riviera Romagnola e chi cerca personale nel settore turistico alberghiero

Federalberghi Riccione

Federalberghi Rimini



Adzuna

Jooble

Jobbydoo

Banca lavoro



Careerjet.it



Lavoro trovit

Jobatus



Thegastrojob

Un sito che propone lavoro nel settore alberghiero all'estero e in italia con vitto e alloggio.



Cronoshare

Cronoshare è un sito web che si occupa principalmente di lavori a ore come ripetizioni, pulizie, riparazioni e altro, in cui il cliente è in grado di mettersi in contatto direttamente con il professionista.



Meritocrazy

Una piattaforma che permette a chi cerca lavoro, di esplorare le aziende dall'interno, scoprendone gli uffici e la vita quotidiana, per essere consigliati sull'opportunità più interessante per il proprio profilo.

Emergenza lavoro

il portale dedicato a chi cerca lavoro in Italia e all'estero.

Animandia

Sito specializzato nella ricerca di lavoro per animatori turistici



Job in Tourism

Adecco

Randstad Italia

Umana Spa

Monster

Infojobs

Indeed

Cliclavoro

Subito.it

