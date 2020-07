Sindacato Cgil a Rimini: sedi, orari e informazioni 

La CGIL è la più antica organizzazione sindacale italiana e, con i suoi oltre 5 milioni e mezzo di iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro, è anche la maggiormente rappresentativa. Basa i propri programmi sui principi della Costituzione della Repubblica. In particolare afferma il valore della solidarietà, elabora politiche rivolte a creare una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale.

La storia di questa istituzione sindacale è profondamente intrecciata alla storia del Paese, infatti essa stipula, attraverso le organizzazioni di categoria, i contratti di lavoro e svolge un'azione di tutela, finalizzata a difendere, affermare, conquistare diritti individuali e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul posto di lavoro. La CGIL è affiliata alla CES (Confederazione europea dei sindacati) e alla CISL internazionale (Confederazione internazionale sindacati liberi). L'adesione alla CGIL è volontaria e avviene su richiesta I principali organi della CGIL sono il Comitato Direttivo, la Direzione nazionale e la Segreteria e la sede nazionale è a Roma con poi una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale con sezioni regionali e provinciali.

Che funzioni svolge

La CGIL svolge un’azione di rappresentanza e tutela generale del mondo del lavoro, dei pensionati e di tutti coloro che si rivolgono al suo Sistema dei Servizi, coerentemente ai principi statutari.

Questa si esplica attraverso una azione di tutela collettiva attuata attraverso la contrattazione e la negoziazione – confederale e di categoria – a livello nazionale, territoriale e aziendale.

Le origini della Camera del Lavoro di Rimini

Era il 23 settembre 1903, quando un nucleo sindacale di ferrovieri convocò la prima riunione costitutiva alla quale presero parte rappresentanti delle varie leghe cittadine di lavoratori (calzolai, fornaciai, camerieri, cuochi, fornai, facchini, tipografi, macellai, barbieri, fiammiferai, infermieri). Una settimana più tardi la Camera del Lavoro di Rimini veniva formalmente costituita attraverso l’approvazione dello Statuto in cui si dichiarava che lo scopo del nuovo organismo era quello «di difendere gli interessi dei lavoratori» e di «servire d’intermediaria fra l’offerta e la domanda di lavoro, facilitando e procurando un conveniente collocamento dei lavoratori d’ambo i sessi, e stipulando, all’occasione, le relative contrattazioni con speciali cautele quando si tratta del lavoro degli apprendisti». Fra le lotte rivendicative più significative di quegli anni vanno ricordati gli scioperi dei fornaciai (durato ben 16 giorni nell’estate del 1910) e quello dei tipografi. La funzione della Camera del Lavoro come centro propulsore dell’attività sindacale in quello scorcio d’inizio secolo è testimoniata anche dal numero degli iscritti che nel 1913 raggiunse la riguardevole cifra di 1200 unità.

Sedi Cgil nella provincia di Rimini

Si accede agli uffici della Cgil solo su appuntamento.

Rimini – Sede Centrale Via Caduti di Marzabotto, 30 Tel. 0541 779911

Bellaria-Igea Marina Via Dante, 40 Tel. 0541 347452

Cattolica Via Ravel, 13 Tel. 968000

Coriano Via Martin Luther King, 9 Tel. 0541 657344

Misano Adriatico Piazza Gramsci, 51 Tel. 0541 615041

Morciano di Romagna Via Colombari, 75/A Tel. 0541 988307

Novafeltria Via Fermi, 20/A Tel. 0541 920680

Riccione Piazzatta Igina Righetti, 6 Tel. 0541 601160/1

Rimini – Lagomaggio Via Beltramelli, 5 Tel. 0541 388831

Rimini – Marebello Viale Sicaruca, 68 Tel. 0541 372833

Rimini – Viserba Via E. Curiel, 6 Tel. 0541 738686

Santarcangelo di Romagna Via Palazzina, 66 Tel. 0541 621377

San Giovanni in Marignano Via Vittorio Veneto, 15/N Tel. 0541 955039

Villa Verucchio Piazza Borsellino, 14 Tel. 0541 678601