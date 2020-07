UIL a Rimini: sedi e contatti 

La U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) rappresenta un'organizzazione radicata sul territorio a tutela di lavoratori, pensionati, giovani, donne e disoccupati.

L'assidua attività svolta nei decenni ed il numero notevole di iscritti testimoniano l'affidabilità e la serietà del sindacato, teso da sempre a rispondere ed a salvaguardare i soggetti meno garantiti del tessuto sociale.

I servizi che U.I.L. offre per i cittadini sono: assistenza fiscale, coordinamento territoriale, rapporti con datori di lavoro, consulenza, ambiente e urbanistica, salute e sicurezza sul lavoro, politiche industriali, sanità e servizi sociali. Un parere esperto in ogni momento e per qualsiasi situazione.

UILTEC: Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica

FENEAL: Federazione Nazionale Edili Affini Legno

UILCA: Unione Italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni

UIL SCUOLA: Unione Italiana Lavoratori Scuola

UILM: Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici

UILA: Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari

UIMEC: Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti

UIL POSTE: Unione Italiana Lavoratori Poste e Telegrafi

UIL FPL: Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali

UILPA: Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

UIL PENSIONATI: Unione Italiana Lavoratori Pensionati

UIL COM: Unione Italiana Lavoratori Telecomunicazioni

UIL TEMP: Categoria Nazionale UIL dei Lavoratori Temporanei Autonomi Atipici e Partite

IVA UILTUCS: Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

UILTRASPORTI: Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti

Le sedi UIL a Rimini e provincia

Attenzione: a causa dell'emergenza coronavirus l’accesso agli uffici è possibili solo ed esclusivamente su appuntamento.

Sedi UIL Rimini .

Rimini, via Flaminia 82/A Tel. 0541780107

CAF UIL Tel.0541369672; Email: cafuil.rimini@gmail.com

- Campagna fiscala: solo su appuntamento nei seguenti orari lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8-1

- Campagna fiscale: solo su appuntamento nei seguenti orari lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8-18

Patronato ITAL UIL: solo su appuntamento nei seguenti orari Lunedì e giovedì 8.00 – 18.00; Martedì e venerdì 8.00 – 13.00; Mercoledì 8.00 -16.00.

Per l’espletamento delle pratiche resta primario lo svolgimento delle istanze tramite mail all’indirizzo patronato.italuilrimini@gmail.com

Sedi zonali: solo su appuntamento e 2 persone alla volta (una per il CAF e una per il Patronato) nei seguenti orari:

Morciano di Romagna, via Pascoli 40. Tel. 0541/989165; Email: uilmorciano@gmail.com

Orari: lunedì e giovedì 8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30; mercoledì e sabato 8.30 – 12.30



Riccione, via Empoli 31. Tel.0541/600254; Email: uil.riccione@gmail.com

Orai:lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30; giovedì 14.00 – 18.00



Bellaria, Piazza del Popolo 10. Tel. 0541341223; Email:uil.bellaria@hotmail.it

Orari: lunedì e venerdì 8.30 – 12.30; mercoledì e giovedì 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00