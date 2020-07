Come fare domanda per le borse di studio provinciali e regionali   

Le Borse di studio sono un sostegno economico allo studio, erogato su base concorsuale. La domanda di borsa di studio deve essere presentata ogni anno nei termini previsti dal bando.

Ogni borsa di studio è diversificata in ragione di:

- condizione economica del nucleo familiare di ciascun studente.

- condizione di studente "In sede", "Fuori Sede", "Pendolare".

Sono previste 2 tipologie di borse di studio:

Borse di Studio Regionali per gli studenti che nell’anno scolastico 2019/20 frequentano: • il 1° e 2° anno delle scuole secondarie di II grado, statali o paritarie; • il 2° e il 3° anno dell’IeFP o le 3 annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP, di cui al comma 2, art.11, della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel sistema regionale IeFP; residenti nella Regione Emilia-Romagna, in provincia di Rimini;

Borse di Studio Ministeriali per gli studenti che nell’anno scolastico definito dalla borsa di studio frequentano l’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, statali o paritarie. residenti nella Regione Emilia-Romagna, in provincia di Rimini oppure frequentanti una scuola situata nella provincia di Rimini e residenti in altra Regione che eroga il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata”.

Termini per la presentazione delle domande:

I termini per la presentazione della domanda per la Borsa di Studio si trova all’interno del Bando. La domanda si presenta on-line, accedendo all’apposito applicativo dal seguente indirizzo (ove è possibile anche inserire la richiesta del contributo per i libri di testo)

Per informazioni

https://scuola.er-go.it