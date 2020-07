Contributi per i libri di testo a Rimini, ecco come richiederli

Nel budget familiare una voce rilevante è data dalla scuola. Infatti per le scuole medie e superiori spesso è richiesta una spesa non indifferente. Tra libri di testo ed altri materiali e contenuti didattici, anche digitali i costi si alzano di molto. Per permettere allo studente di seguire la lezione sono fondamentali quindi non si può lesinare sui libri ma si può risparmiare.

Per andare incontro alle famiglie il comune di Rimini mette a disposizione un contributo per l'acquisto dei libri scolastici (e per i materiali, anche digitali) relativi ai corsi di istruzione, per gli alunni in disagiate condizioni economiche. Dall'anno scolastico 2019/2020 il contributo non è più a rimborso della spesa sostenuta, ma è costituito da un importo unitario che sarà definito in relazione alle risorse regionali disponibili.

Chi può usufruire del contributo per i libri di testo

Si può richiedere il contributo per gli studenti:

minori di 24 anni (nati quindi dopo l'1/1/1995) frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e residenti nel Comune di Forlì;

minori di 24 anni (nati dopo l'1/1/1995) frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Forlì ma residenti in altre regioni che erogano il contributo secondo il criterio della "scuola frequentata". Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Attenzione: Il requisito dell'età non si applica agli studenti ed alle studentesse disabili certificati ai sensi della legge nr. 104/1992.

Oltra a soddisfare le condizioni sopra indicate, è necessario appartenere a nuclei familiari che hanno un valore ISEE in corso di validità rientrante in una delle seguenti due fasce:

fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;

fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Per usufruire del contributo, quindi, è importante che le famiglie si attivino il prima possibile per l'acquisizione dell'attestazione ISEE presso il caf di riferimento.

Come si richiede il contributo

La domanda deve essere presentata online da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, utilizzando il sito internet predisposto da ER.GO, su cui è disponibile anche una semplice guida alla registrazione e alla richiesta del contributo.

Quando si può richiedere il contributo per i libri di testo

Solitamente la richiesta di contributo va effettuata in una finestra di tempo che si apre a settembre e finisce a ottobre; le date aggiornate anno per anno possono essere recuperate sul sito del comune.

Per maggiori informazioni:

- consultare :

il sito del Comune di Rimini alla pagina “Scuola, servizi educativi”

- contattare:

l' URP del Comune di Rimini – Piazza Cavour 29 - tel. 0541 704704 – dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – mail: urp@comune.rimini.it

l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Rimini - Via Ducale, 7 - tel. 0541 704752 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – mail: dirittoallostudio@comune.rimini.it

la segreteria della scuola frequentata dallo studente.

Per informazioni di carattere generale: