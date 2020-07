Nidi d'infanzia a Rimini, quali sono e dove sono

Elenco dei nidi d’infanzia comunali

Cappelini via ia cappellini, 11 - tel. 0541/ 793770

Il Nido d'Infanzia "Cappellini" apre nel Giugno 1976 rimanendo operativo fino al 2001, quando, per esigenze di ristrutturazione, le sezioni sono state trasferite in altre sedi. Nel settembre 2003 riapre completamente rinnovato. Il nido si trova a Marina centro, vicino al mare e al porto offrendo così l'opportunità di effettuare uscite e passeggiate a piccoli gruppi durante l'anno scolastico.

Cucciolo via spedalieri (Bellariva) - tel. 0541 793758

All'interno del nido vi sono due sezioni (grandi e piccoli), un unico spazio sonno, un salone comune, una stanza adibita a biblioteca, una cucina usata per la distribuzione dei pasti.

DO RE MI via euterpe, 6 - tel. 0541-774209

Il nido Do-Re-Mi si trova vicino al parco pubblico V° Peep (Ausa) ed è circondato da un giardino ben strutturato. È circondato da una zona verde, pertanto è possibile effettuare uscite con i bambini senza incorrere nei rischi del traffico cittadino. Dall'anno scolastico 2018 /2019 le sezioni sono gestite dal personale educativo della cooperativa Acquarello

Girotondo Via circonvallazione occidentale, 55 - tel. 0541 793767

Il Nido Girotondo è organizzato in 4 sezioni, con cucina e lavanderia interne. Sono presenti due saloni, due giardini e un terrazzo per attività psicomotorie dove i bambini possono soddisfare il loro bisogno di movimento ed affinare le capacità motorie. Dall'anno scolastico 2007-2008 è stata allestita la biblioteca, frutto di un progetto biennale sulla narrazione. Per valorizzare questa risorsa viene proposto settimanalmente il prestito a casa.

Il Delfino (sezione cerniera) Via n.tommaseo, 5 - tel. 0541 793737

Dall'anno 1973 al 1995 la scuola "Il Delfino" è stata formata da tre sezioni di scuola infanzia. Nel 1995 in base ad un progetto regionale sulla continuità educativa, è stata aperta una sezione di nido denominata Sezione cerniera per accogliere bambini dai 27 ai 36 mesi al fine di favorire e sollecitare una sempre più ampia cultura della continuità infatti durante l'anno scolastico i bambini del nido e quelli della scuola infanzia condividono spazi ed esperienze.

Il Gabbiano via orsini, 26 - tel. 0541 793773

La scuola "Il Gabbiano", accoglie nella sezione nido di infanzia bambini di età compresa tra i 27 e i 32 mesi e in due sezioni di scuola dell'infanzia bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.



Scarabocchio via macanno 10 - tel. 0541 793761

Il Nido d'Infanzia "Lo Scarabocchio" è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici. Nello stesso edificio si trova la Scuola Infanzia Statale "La Capriola". La struttura interna è composta da: ingresso, salone, un bagno grande per i bambini, una stanza adibita a laboratorio , due sezioni. Esternamente il nido è circondato da un ampio e ben attrezzato giardino.



Pollicino Via losanna, 14 (Miramare) - tel. 0541 793725

Il nido d'infanzia di Miramare è una nuova costruzione aperta all'utenza nel settembre 2002. Dall'anno scolastico 2006/2007 ha preso il nome di "Pollicino". Il nido d'infanzia Pollicino è composto da due sezioni articolate per fasce di età omogenee:

sezione piccolissimi (paperotti) 16 bambini che a settembre hanno dai 9 ai 14 mesi

sezione medi (cuccioli) 20 bambini che a settembre hanno dai 21 ai 26 mesi.

Peter Pan via E. Morri (Viserba) - tel. 0541 793707

Il Nido è suddiviso in quattro sezioni e accoglie bambini/e dai 9 mesi ai 3 anni.

Piccolissimi è composta da 16 bambini/e di età compresa tra i 9 e i 14 mesi

Piccoli è composta da 16 bambini/e di età compresa fra i 15 e i 20 mesi

Medi è composta da 20 bambini/e di età compresa tra i 21 mesi e i 26 mesi

Grandi è composta da 21 bambini/e di età compresa tra i 27 mesi e i 32 mesi

Isola blu V.le g.petropoli, 33 (Viserbella) - tel. 0541 793749

Il servizio è articolato in due sezioni:

la sezione nido accoglie 20 bambini tra i 21 ed i 36 mesi

la sezione scuola dell'infanzia è formata da 22 bamini di età compresa tra i 3 ed i 4 anni.

Grillo parlante Via mirandola - tel. 0541 793776

Il nido d'infanzia "Grillo parlante" è una nuova costruzione aperta all'utenza nel settembre 2007 ed è stato denominato "Grillo Parlante" nell'anno scolastico 2008/2009. Il nido è inserito all'interno di un polo scolastico costituito dalla scuola comunale dell'Infanzia "Il Quadrifoglio" e dalla scuola primaria, coprendo così la zona più a monte del Comune di Rimini.