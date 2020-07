Scuole elementari a Rimini: l'elenco completo

La scuola elementare, o scuola primaria, rappresenta il primo livello del ciclo di studii dell'istruzione obbligatoria. Ha una durata di 5 anni scolastici, da settembre a giugno, e offre la formazione di base ai bambini dai 6 ai 10/11 anni. Può impegnare i bambini solo la mattina, o anche il pomeriggio con il tempo pieno. In quest'ultimo caso potrebbe essere necessario usufruire del servizio di mensa scolastica.

Come iscriversi

L' iscrizione alla classe 1^ della scuola elementare si presenta, generalmente, a gennaio alla Direzione Didattica di competenza territoriale, anche se questo obbligo non esiste più. L'iscrizione alle successive classi elementari (dalla II^ alla V^) avviene d'ufficio subito dopo la conclusione degli scrutini finali. Poichè l'obbligo scolastico può essere assolto anche con l'istruzione familiare o con la frequenza in scuola non statale, i genitori che vogliono usufruire di tali possibilità dovranno rilasciare apposita dichiarazione al Direttore Didattico competente, entro il termine utile per l'iscrizione. Le scuole parificate e private comunicheranno i nominativi degli alunni iscritti alle rispettive sedi, alle Direzioni Didattiche presso le quali gli alunni erano tenuti ad iscriversi per competenza territoriale.

Sono obbligati a frequentare le scuole esistenti nel Comune i bambini dai 6 anni ai 16 anni di età.

Per l’iscrizione alla 1^ classe: si utilizza un modello prestampato che, per i residenti nel Comune di Rimini, viene inviato a casa. Chi proviene da altre scuole non deve più presentare il nulla osta della Direzione Didattica di provenienza, basta iscriversi in un solo circolo didattico. Tutti i documenti che venivano richiesti in passato (certificato di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza ecc..) possono essere autocertificati.

Gli alunni residenti in zone sprovviste di mezzi pubblici, in particolare nel forese, frequentanti le scuole elementari possono usufruire di speciali linee scolastiche, organizzate per bacini di utenza e punti di raccolta, presentando domanda su apposito modulo presso le rispettive direzioni didattiche di appartenenza.

Scuole elementari a Rimini

Circolo Didattico 6 in Via G. B. Casti 13 comprende le seguenti scuole:

La Gabbianella, via Panaro, 16, Telefono: 0541 383013

La Capriola, Via Giovanni Battista Casti, 13, Telefono: 0541 380363

Albero dei Bambini, Via Covignano, 238,

Gianni Rodari, Via Quintino Quagliati, 9, Telefono: 0541 773422

G.B. Casti, Via Giovanni Battista Casti, 13, Telefono: 0541 380363

Villaggio I Maggio, via Bidente,

Istitituo Comprensivo Miramarare

Istituto Comprensivo Alberto Marvelli

Suola Primaria Montessori, Via Agostino Codazzi, 6, Telefono: 0541 770215

Scuola Primaria San Fortunato Grazie, Via Castellaccio, 22, Telefono: 0541 751151