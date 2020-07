Residenze universitarie a Rimini: indirizzi e numeri utili 

È arrivato il momento di frequentare l’Università e quando si sceglie una facoltà fuori dalla propria Regione o Provincia, è necessario organizzarsi per decidere dove abitare nei mesi o anni universitari. Rimini, oltre alla larga offerta di appartamenti, monolocali o in convivenza con altri studenti, si possono trovare soluzioni alternative e magari più economiche grazie agli studentati e alle residenze universitarie presenti a Rimini.

Residenza universitaria del Campus di Rimini

Lo studentato si trova in Via Roma, di fronte alla stazione centrale di Rimini e nelle immediate vicinanze delle sedi del Campus.

Nei suoi 5000 mq ospita 90 studenti distribuiti in 76 camere su 4 piani: 14 camere doppie, 57 camere singole, 5 camere per disabili, tutte dotate di impianto televisivo, rete internet, aria condizionata, angolo cottura e servizi igienici privati.

È dotato di spazi di socializzazione quali zone pranzo collettive ad ogni piano, ampio foyer, sala internet, sala TV/musica, sala fitness con spogliatoi, biblioteca, sale studio e sale riunioni. La residenza è inoltre dotata di deposito per biciclette e motorini, lavanderia comune e stireria.

Allo studentato si accede tramite concorso per posto alloggio bandito dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Er.Go

Residence Santa Chiara

Il Residence Santa Chiara è situato in centro storico, in via Santa Chiara,34 (tel. 0541 786569).

È aperto agli studenti universitari che decidono di frequentare uno dei corsi di studi attivati dalle facoltà del Campus di Rimini (Università di Bologna).

Gli appartamenti sono indipendenti, completamente arredati, dotati di tutte le attrezzature necessarie per un soggiorno confortevole. Il collegamento wi-fi è gratuito.

All'interno del Residence sono presenti diverse tipologie di sistemazione (camera singola, doppia, monolocale) e due principali possibilità di contratto: annuale e semestrale. Dall'equipe educativa possono essere valutate anche altre richieste che non dovessero rientrare in questi criteri.

Altre residenze

Residenza Universitaria Mentana

Via Mentana, 36, 47921 Rimini RN

Tel. 328 351 0484

Domus Maestri

Piazza Luigi Ferrari, 22, 47921 Rimini RN

Tel. 349 454 2111