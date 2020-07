Scuolabus a Rimini: chi può usufruire del servizio?

Lo scuolabus è un servizio fondamentale per i genitori riminesi con figli in età scolare che vivono in zone sprovviste di mezzi pubblici. Il Piano del Trasporto Scolastico infatti permette il trasferimento degli iscritti al servizio dai punti di fermata del forese ai plessi scolastici del Comune di Rimini (Scuola primaria e secondaria di primo grado) presentando una domanda specifica.

Vediamo come fare per usufruire del servizio Scuolabus

A chi è rivolto lo scuolabus

Il Servizio è rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia, primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori) che abitano nel forese in zone non servite dal trasporto pubblico. Annualmente, con apposito avviso pubblico, vengono stabiliti periodo e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, indicativamente dal mese di gennaio al mese di marzo di ogni anno.

Come fare la domanda

Le iscrizioni al Servizio Scuolabus del Comune di Rimini potranno essere effettuate a partire dal 20 Gennaio 2020 fino al 30 Aprile 2020 con le seguenti modalità:

Presentazione on line della domanda attraverso il portale di Start Romagna S.p.A. nella sezione del sito dedicata ai Servizi Scuolabus:

https://scuolabus.startromagna.it/

In alternativa, per chi non fosse in grado di procedere in maniera autonoma alla presentazione tramite web, la domanda potrà essere istruita presso il Punto Bus Start Romagna - Via Clementini n. 33 - RIMINI, con l’assistenza degli operatori Start Romagna.

Il servizio allo sportello sarà disponibile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 dal martedì al sabato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: scuolabus@startromagna.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Costi

Il costo dell'abbonamento è annuale ed è modulato in relazione all’Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Qualora il nucleo familiare versi in particolari condizioni di disagio socio-economico (Isee inferiore a euro 7.500,00) può contattare l'Assistente Sociale, presso l'ufficio decentrato del territorio, per richiedere l'esonero.