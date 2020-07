  Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf) e Caf: indirizzi delle sedi a Rimini

I Caf sono i centri di assistenza fiscale ma non tutti sanno che esistono due tipi di Caf: Caaf significa "Centro autorizzato di assistenza fiscale". Caf sta per "Centro di assistenza fiscale". Possono prestare assistenza fiscale solo i centri che ne fanno richiesta al ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra tutti questi centri, soltanto quelli che hanno i requisiti richiesti vengono iscritti nell'Albo dei centri di assistenza fiscale.

Come funzionano i Caf e che funzioni svolgono

I Centri di Assistenza Fiscale sono organizzazioni istituite dalla legge n. 413 del 1991 e svolgono funzione di supporto per aiutare i cittadini nel compilare i modelli 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, i modelli Red, i modelli Isee, la richiesta dei bonus fiscali; inoltre provvedono alla trasmissione telematica dei modelli compilati, o precompilati dai contribuenti, attraverso il canale Entratel.

In questo modo il Caf, che al suo interno ha un Responsabile Assistenza Fiscale, si sostituisce al contribuente nella responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

Il loro lavoro è rivolto a tutti, quindi chiunque può chiedere informazioni e ricevere assistenza gratuita: le loro prestazioni sono prevalentemente gratuite (la trasmissione dei modelli precompilati sono sempre gratis), la compilazione, ad esempio del 730 è a pagamento, e la cifra varia in base al fatto che il richiedente sia iscritto o meno ad un sindacato.

In ogni caso, prima di procedere, si consiglia sempre di consultare il listino prezzi che è obbligatoriamente esposto all’interno di ogni ufficio.

Struttura Caaf e Caf

I Caaf, come quelli della Cisl, della Uil e dalla Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni. Sono sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi e le incombenze di natura fiscale. Problemi e incombenze che con una normativa come quella italiana, che muta di anno in anno e diviene sempre più complessa, sono spesso difficilmente gestibili dal singolo. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Ici, acconti/saldi delle imposte, Red, riccometro, sanitometro, modello Unico o 730).

Caf sono invece formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge i Caf devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.“

Gli indirizzi utili a Rimini

50ePIU' Via Italia 9/11 - 47921 Rimini - Tel. 0541/743202 A

CLI Via XX Settembre 1 - 47923 Rimini - Tel. 0541/783862

CAAF CISL - Via Caduti di Marzabotto 30 - 47922 Rimini - Tel. 0541/799817

CAAF CGIL Via Caduti di Marzabotto 30 - 47922 Rimini - Tel. 0541/790833

CAAF CIA Via Matteucci 2/4 - 47921 Rimini - Tel. 0541/54284

CAF COLDIRETTI Via XXIII Settembre 112/A - 47921 Rimini - Tel. 0541/741685

S.N.A.L.S. Via Serpieri 7 - 47921 Rimini - Tel. 0541/785600

CAAF Confartigianato- Via Marecchiese 22 - 47923 Rimini - Tel. 0541/760911

CAF CNA Via Piazzale Tosi 4 - 47922 Rimini - Tel. 0541/760211

Confesercenti Caaf + Itaco Via Clementini 31 - 47921 Rimini - Tel. 0541/50105 - 52121

UIL Via Flaminia Conca 2 - 47928 Rimini - Tel. 0541/780107

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Via Angherà 29 - 47921 Rimini - Tel. 0541/28451 - 50500

Collegio dei Ragionieri Commercialisti - Corso d'Augusto 203 - 47921 Rimini - Tel. 0541/22970

Associazione Nazionale Consulenti Tributari ANCOT - Piazza Tre Martiri 1 - 47921 Rimini - Tel. 0541/57455

CAAF Confartigianato Rivazzurra Via Flaminia 286 - 47924 Rimini - Tel. 0541/374307

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CAAF CISL Via Coletti 6/B - 47921 Rimini - Tel. 0541/56260