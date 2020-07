Informazioni su servizi e agevolazioni del Comune di Rimini per particolari categorie sociali 

A Rimini i servizi e agevolazioni per particolari categorie sociali riguardano il trasporto pubblico e l'inserimento lavorativo.

Trasporto pubblico

Nel Comune di Rimini è possibile acquistare gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale gestito da Start Romagna a tariffa agevolata.

Per le tessere agevolate per il trasporto pubblico, il cittadino si deve rivolgere direttamente all'Azienda se il trasporto è su autobus di linea (Start Romagna Consorzio ATG); si deve invece rivolgere all'A.U.S.L. Servizio Assistenza all'Handicap se è interessato al pulmino per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie. Abbonamenti bus agevolati “Mi Muovo Insieme”: le determinazioni tariffarie regionali per il triennio 2019-2021

Le categorie degli aventi diritto sono:

a. anziani (uomini e donne) con età non inferiore a 65 anni e reddito ISEE del nucleo non superiore a 15.000 €

b. disabili, secondo le categorie previste dalle passate deliberazioni che vengono confermate

c. famiglie numerose con 4 o più figli e ISEE non superiore al 18.000 €

d. rifugiati e richiedenti asilo.



Per maggiori informazioni è possibile andare sul sito di Start Romagna

A chi rivolgersi

Rimini - Ufficio Clienti (Stazione FS - Interno) Piazzale Cesare Battisti 1 - Tel. 0541 300850

Orario: da lunedì a sabato escluso festivi dalle 7.20 alle 19.00 (orario continuato).

Email: vendite@startromagna.it

Inserimento lavorativo

Le persone con disabilità che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro possono usufruire del collocamento mirato, istituito in Italia con la legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Il collocamento mirato presso datori di lavoro privati e pubblici è gestito dall'Agenzia regionale per il lavoro tramite i Centri per l'impiego, con l’obiettivo di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro in maniera mirata, tenendo conto delle situazioni individuali e delle mansioni offerte dal mercato del lavoro.

Cosa offre il servizio

Presso i Centri per l'impiego di Rimini i lavoratori con disabilità possono iscriversi alle liste di collocamento mirato, dopo aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Successivamente, obbligatoriamente muniti di diagnosi funzionale, i lavoratori interessati potranno effettuare, su appuntamento, colloqui più approfonditi con gli operatori dei Centri per l'impiego per far emergere le proprie competenze ed esigenze lavorative.

Presso l'ufficio collocamento mirato di Rimini i datori di lavoro possono trovare informazioni sulla normativa, sugli strumenti e i servizi offerti e sulle agevolazioni per favorire le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

A chi rivolgersi

collocamentomirato.rimini@regione.emilia-romagna.it

PEC arlavoro.rnmirato@postacert.regione.emilia-romagna.it