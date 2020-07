Abbonamento mezzi pubblici: agevolazioni ed esenzioni a Rimini 

Oltre ai classici abbonamenti annuali e mensili StartRomagna per facilitare gli spostamenti ha creato la tessera a microchip Mi Muovo in supporto a tutti gli abbonamento mensili e annulai, gli abbonamenti studenti e under 26. La tessera è strettamente personale, ha validità pluriennale e viene rilasciata al costo di € 5,00. Per il rilascio è necessaria una fototessera recente.

Abbonamenti Annuali Ordinari

Gli abbonamenti elettronici hanno validità in base alla data di acquisto del titolo seguendo queste regole:

se acquistati dal 1° al 20 del mese, sono validi a partire dal primo giorno del mese corrente

se acquistati dal 21 a fine mese, sono validi dal primo giorno del mese successivo.

La durata del titoli resta calcolata in mesi solari: 12 mesi ovvero fino alla fine dell’11° mese successivo a quello d’acquisto.

Prezzi Abbonamento Annuale ordinario

Il costo di un abbonamento annuale varia a secondo della zona di spostamento prescelta.

1 zona 256,00 euro

2 zone 329,00 euro

3 zone 413,00 euro

4 zone 465,00 euro

5 zone 512,00 euro

6 zone 554,00 euro

7 zone 596,00 euro

Abbonamenti Under 26

Gli abbonamenti Under 26 sono personali e riservati a coloro che non hanno ancora compiuto 27 anni. Validi 365 giorni dalla data prescelta, consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito delle zone selezionate. Nella pagina del sito StartRomagna si trovano tutte le informazioni relative agli abbonamenti Under 26 sulla sottoscrizione e le tariffe di ogni bacino (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna)

Mi Muovo Iter

Questa tessera è l’integrazione delle tessere Mi muovo, dando la possibilità di spostarsi di acquistare e validare i biglietti dell’autobus e dei treni regionali.

Acquistando un abbonamento annuale o mensile al servizio ferroviario regionale si può viaggiare senza pagare il biglietto sugli autobus di 13 città dell’Emilia-Romagna: le dieci città capoluogo più Carpi, Imola e Faenza. Le città della Romagna con più di 50 mila abitanti nelle quali valgono gli abbonamenti Mi Muovo anche in Città sono: Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Faenza. La gratuità dei mezzi pubblici vale sia nella città di partenza che in quella di arrivo. I possessori di abbonamenti mensili o annuali su carta Unica rilasciata da Trenitalia hanno l’obbligo di convalidare la propria tessera ad ogni accesso / salita sul bus servendosi dell’apposito validatore Mi Muovo. Scopri qui tutte le informazioni e i nuovi vantaggi del progetto regionale "Mi muovo anche in città".

Nel suo menù di abbonamenti StartRomgna ha previsto anche una serie di esenzioni, sconti e agevolazioni per alcune categorie particolari. Ecco nel dettaglio tutte le categorie e le relative informazioni.

Nuovi abbonamenti agevolati "Mi Muovo Insieme"

Gli abbonamenti agevolati “Mi Muovo Insieme”, istituiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1982 del 30 novembre 2015, sono abbonamenti annuali di trasporto a tariffe agevolate a favore di categorie sociali (anziani, disabili, famiglie numerose, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di tratta). Di seguito il dettaglio dei criteri di individuazione dei beneficiari delle agevolazioni, delle regole di accesso e delle modalità di rilascio nei vari bacini Start Romagna.

Requisiti per l’accesso agli abbonamenti agevolati “Mi Muovo Insieme”

Per potere usufruire delle agevolazioni, bisogna essere residenti nel Comune di validità dell’abbonamento, mentre i richiedenti abbonamento extraurbano o integrato devono risiedere in uno dei Comuni del bacino ovvero Rimini, Forlì Cesena o Ravenna..

Disabili e assimilati

Diverse le categorie che possono richiedere l’abbonamento agevolato. Tra cui:

Invalidi civile o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;

non vedenti totale o sordomuto anche se di età inferiore a 18 anni;

mutilati ed invalidi di guerra e di servizio

invalido minore di 18 anni riconosciuto dalla Comm. Medica con indennità di accompagnamento o frequenza;

portatore di pacemaker ed emodializzati muniti di certificazione medica probante, rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

persona con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 5-2-92 n.104 accertata ai sensi dell’art.4 della medesima legge;

L’elenco completo si trova sul sito di StartRomagna.

Anziani

Persone di sesso maschile o femminile di età non inferiore a 65 anni nel 2020, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro.

Famiglie numerose

Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.000 euro.

Tipologie e modalità rilascio

Le tariffe sono differenziate in base al percorso prescelto, per i dettagli vedere le tabelle allegate a seconda del bacino di competenza.

Cosa occorre per il rilascio

L’emissione di abbonamento agevolato è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

È necessario presentarsi al Punto Bus del proprio bacino presentando la seguente documentazione:

modulo di richiesta rilascio abbonamento, compilato e sottoscritto in ogni sua parte;

certificazione ISEE valida per l’anno 2019 per agevolazione da reddito, per anziani o famiglie numerose (fino al 15 giugno 2020 si accettano certificazioni ISEE relative all’anno 2019);

certificato di invalidità per agevolazione derivanti da disabilità.

In caso di primo abbonamento viene richiesta una fototessera recente per l’emissione della tessera Mi Muovo sulla quale viene caricato l’abbonamento, costo della tessera € 5,00; in caso di rinnovo è necessario presentare la tessera Mi Muovo di cui si è in possesso. Si ricorda che la validità dell’abbonamento agevolato inizia dal primo giorno del mese di sottoscrizione.

Livelli tariffari (tariffa regionale)

Abbonamento "Mi Muovo Insieme" urbano: valido sulla rete urbana della città di residenza, tariffa € 151,00.

Abbonamento "Mi Muovo Insieme" extraurbano: valido sull’intero bacino di residenza per percorsi in ambito extraurbano e suburbano, tariffa € 151,00.

Abbonamento "Mi Muovo Insieme" integrato: valido sull’intero bacino di residenza comprese le aree urbane ivi presenti, tariffa € 222,00..

Cosa occorre per il rilascio

L'emissione di abbonamento agevolato è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

E’ necessario presentarsi al Punto Bus del proprio bacino presentando la seguente documentazione: • modulo di richiesta rilascio abbonamento, compilato e sottoscritto in ogni sua parte; • certificazione ISEE valida per l’anno 2020 per agevolazione da reddito, per anziani o famiglie numerose (fino al 15 giugno 2020 si accettano certificazioni ISEE relative all’anno 2019); • certificato di invalidità per agevolazione derivanti da disabilità.

Per potere usufruire delle agevolazioni, i richiedenti abbonamento urbano devono essere residenti nel Comune di validità dell’abbonamento, mentre i richiedenti abbonamento extraurbano o integrato devono risiedere in uno dei Comuni del bacino di Rimini.

In caso di primo abbonamento viene richiesta una fototessera recente per l’emissione della tessera Mi Muovo sulla quale viene caricato l’abbonamento, il costo della tessera è € 5,00; in caso di rinnovo è necessario presentare la tessera Mi Muovo di cui si è in possesso.

Punti vendita

Punto Bus Rimini, Via Clementini 33 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.20 alle ore 19.00, domenica e festivi chiuso.

Punto Bus Riccione, Piazzale Curiel aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00, domenica e festivi chiuso.

Punto Bus Santarcangelo, Piazza Ganganelli, c/o Uffici Comunali Chiuso nei mesi estivi . Apertura dal 26/08 al 14/09 in occasione della campagna studenti. Telefono per informazioni: 199 115577 WhatsApp 331 6566555 Email: servizioclienti@startromagna.it.

