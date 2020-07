Bike sharing a Rimini: come funziona e la mappa della postazioni

Spostarsi in modo veloce, autonomo e sostenibile per le vie di Rimini grazie al bike sharing. Un’opportunità per chi vuole vivere la città su due ruote, per chi preferisce sentirsi libero dal traffico cittadino. Grazie al bike sharing tutto questo è possibile. È possibile accedere ai servizi di trasporto regionali utilizzando un unico titolo di viaggio: Mi Muovo, la Carta unica di pagamento della mobilità regionale.

Mi muovo

Mi Muovo in bici è il progetto di “bike sharing & ride” promosso dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di un’importante e ampia strategia di mobilità finalizzata alla creazione di una rete integrata di trasporto pubblico in grado di offrire ai cittadini un ventaglio di alternative per lo spostamento urbano. Attivando il servizio sulla propria card è possibile prelevare e restituire la bicicletta in una delle stazioni presenti nelle città aderenti. Pensato per gli spostamenti brevi, il bike sharing oggi rappresenta la forma di spostamento urbano più conveniente, sia in termini di tempo sia in termini economici.

Come funziona

Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Libero da vincoli di tragitto, orario e attesa, il servizio garantisce comodità e flessibilità, coniugate alla salvaguardia dell’ambiente urbano.

Per utilizzare il bike sharing è necessario registrarsi e acquistare l'abbonamento Mi Muovo in bici sul sito: www.mimuovoinbici.it

Dopodichè bisogna attivare online la tessera accedendo all'area riservata. Una volta fatto è possibile raggiungere la stazione Mi Muovo in bici più vicina, prelevare la bici, ogni stazione è composta da una serie di colonnine cicloposteggio. Per prelevare la propria bici basta passare la card su una colonnina con bici disponibile, attendere il terzo bip, sganciare sfilandola verso destra, saltare in sella e pedalare!

Una volta terminato l'utilizzo del servizio, è necessario riconsegnare la bici in una stazione Mi Muovo in bici. Una volta individuata la colonnina ciclo posteggio libera, riagganciare la bici sollevandola leggermente. Verificare sempre che la procedura sia perfettamente riuscita.

Il lucchetto in dotazione al servizio deve essere utilizzato solo in caso di sosta temporanea in un’area non servita da una postazione bike sharing.

La bicicletta deve essere ben ancorata a rastrelliere pubbliche o supporti fissi presenti in zona.

Mi Muovo in bici: dove trovarla a Rimini

Nel comune di Rimini le biciclette possono essere prelevate in una stazione e riposte in un'altra a piacimento.

Le Stazioni sono controllabili in tempo reale anche mediante applicazione “Mobike” sullo smart-phone. D

I seguito quelle a RImini:

Stazione 1 Stazione F.S.

Stazione 2 Arco D'augusto

Stazione 3 Domus Del Chirurgo- Piazza Ferrari

Stazione 4 Mercato Coperto- Piazzale Gramsci/p.tta Castelfidardo

Stazione 5 Anfiteatro Romano - Via Roma /Parco M. Callas

Stazione 6 Piazzale Kennedy

Stazione 7 Fontana Quattro Cavalli - Piazzale Fellini

Stazione 8 Piazzale Boskovich

Stazione 9 Castello Malatestiano - Via Valturio

Mi Muovo in bici: quanto costa?

Costo Card compresa di assicurazione 25 euro (validità annuale) compresi 5 euro di ricarica utilizzabile e 5 euro di card. La prima mezz'ora è gratuita; ogni mezz'ora successiva fino alla terza ora costa 0.80 centesimi di euro, oltre la terza ora fino alla 24esima ora è di 2 euro orari.

Assicurazione RCT acquistabile al costo di 5 euro. Mi Muovo in bici: Un’unica card per bici, bus e auto elettriche La tessera potrà essere utilizzata anche per pagamento dei biglietti bus e anche per la ricarica delle auto elettriche.

Per informazioni o segnalazioni sulle bici: numero verde 800 032 330.