Partire da Rimini: le info utili per raggiungere stazione, porto e aeroporto 

Rimini capitale del Turismo e non solo. Città ricca di cultura sia artistica che culinaria negli anni è diventata sempre più la meta preferita di turisti sia italiani che stranieri, grazie anche alla sua capacità di soddisfare tutte le esigenze. Rimini non è solo mare. Il suo entroterra ha molto da offrire ed è capace di sorprendere ogni visitatore che passa di qui, che si innamorerà per sempre dei suoi paesaggi, dei suoi sapori, delle piazze e vicoli dei suoi borghi, dei suoi castelli.

Motivo per il quale è diventato fondamentale mettere a conoscenza di coloro che non sono mai stati in città tutte le informazioni utili su come potersi spostare, in particolar modo su come raggiungere le stazioni e l’aeroporto.

Stazione centrale

La stazione centrale di Rimini serve i treni in arrivo da Bologna, Bari e Ravenna. I servizi sono forniti con treni regionali e veloci, che collegano Torino e Milano con tutta la Riviera Adriatica (Rimini, Ancona, Pescara, Foggia, Bari, Lecce e Taranto).

Per gli orari e le prenotazioni è consigliabile consultare il sito di riferimento. Oltre alla stazione centrale, situata a pochi passi dal centro storico di Rimini, la città è dotata di altre quattro stazioni minori:

- Stazione di Miramare per i treni locali che continuano in direzione sud. È dotata di biglietteria automatica.

Punti vendita biglietti:

-Tabaccheria viale Oliveti 81 o viale Marconi 6 (chiuse nei giorni festivi)

Stazione di Viserba per i treni locali che si dirigono al nord, direzione Ravenna. È dotata di biglietteria automatica.

Punti vendita biglietti:

-Bar edicola c/o stazione, via Curiel 11 (aperto tutti i giorni)

-Tabaccheria via Curiel 34 (festivi chiuso)

- Stazione di Torre Pedrera per i treni locali che si dirigono al nord, direzione Ravenna.

Punti vendita biglietti:

- Tabaccheria via Tolmetta 22 (festivi chiuso)

- Tabaccheria via San Salvador 36a (aperta tutti i giorni in estate)

- Tabaccheria via Porto Palos 150b Viserbella (festivi chiuso)

- Tabaccheria via San Salvador 168b (festivi chiuso)

Stazione Rimini Fiera sulla linea Milano - Bari, permette ai visitatori del centro espositivo, in coincidenza con le manifestazioni fieristiche, di arrivare direttamente davanti all'ingresso principale del Quartiere 'RiminiFiera'.

Per gli orari dei treni consultare il sito di Trenitalia, inserendo come partenza o destinazione 'Riminifiera' e l'esatta data d'arrivo o di partenza. Per le informazioni sulle fiere di Rimini consultare il sito di Rimini Fiera

Servizi Utili: nell'edificio della Stazione centrale di Rimini troviamo:

- l'Ausl possiede una teca con DAE (defibrillatore semiautomatico). Donato nel 2002 dall'Ascor, Rimini è stata la prima stazione in Italia e tuttora è una delle poche ad avere un defibrillatore a disposizione.

- Nuovo Deposito bagagli. Il servizio, a cura del Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi (CNCP), prevede la presenza di un operatore ed è disponibile tutti i giorni.

Orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 20.00.

Il locale si raggiunge dall’ingresso principale, imboccando il corridoio che conduce al marciapiede del primo binario.

Il costo per il deposito del bagaglio è di 1,50 euro l’ora per le prime tre ore e di 5 euro per l’intera giornata (24 ore).

- Freccia Desk: un servizio dedicato ai clienti Frecce e intercity.

- Sale dell'alta velocità.

- Fast Track, accesso proritario

Orario Biglietteria stazione centrale: 7.00 - 21.00

Come arrivare

Con tutti gli autobus - Autostrada A14 uscita Rimini sud - servizio Taxi 0541/50020

La Stazione di Rimini si trova in Piazzale Cesare Battisti 1Telefono: 892021 (call center) - 199 89 20 21 o lo 06.3000 per utenze non abilitate all’199



Aeroporto Federico Fellini

L' Aereoporto 'Fellini' di Rimini con arrivi nazionali e internazionali dal 1° luglio 2020, diventa operativo. I passeggeri sono invitati a consultare sul sito di riferimento, gli orari, le mete e le frequenze dei voli disponibili.

Dall'aeroporto sono previsti collegamenti internazionali sia annuali che stagionali.

Tra le rotte proposte nel 2019: Mosca, Tallin, Monaco, Rostov, Dusseldorf, Varsavia, Krasnodar, Cracovia, Vienna, Londra, Birningham,Tirana, Bruxelles,Lussemburgo, Marsa-alam, Kaunas, Budapest, Kiev, Ekaterinenburg, Odessa, San Pietroburgo ,Minsk, Kharkiv ,Helsinki. Nuove rotte per Theran;

Servizi offerti:

- punti bar-ristorazione;

- area fumatori;

- area commerciale;

- autonoleggio;

- ufficio cambi

- Lost&Found

- sala lounge

- connessio ne WIFI

- bancomat

Parcheggi Parcheggio Federico Fellini (Aeroporto di Rimini)

Un’area completamente recintata e scoperta con una capienza di 300 posti auto. La prenotazione non è necessaria. Il parcheggio è completamente automatizzato. Info: tel 0541 379800 http://riminiairport.com/contatti/

E-mail: info@riminiairport.com

Indirizzo: via Flaminia n. 409, a Miramare di Rimini.

Telefono: 0541/379800 Fax: +39 0541 379862

Come arrivare

Bus n. 9 dalla stazione ferroviaria - Autostrada A14 uscita Rimini sud

Capitaneria di porto di Rimini

Il Porto canale di Rimini è costituito dall'originale foce del fiume Marecchia, con banchine sui due lati e prolungamento su due moli.

Caratteristiche

: Posti barca: 158

Lunghezza max. natanti: 18 metri

Larghezza del canale: 40 m.; 46 m. è la larghezza massima all'ingresso del porto

Fondale: da 2,20 m. ad un massimo di 4,20 Il tratto di canale fra il ponte della Resistenza ed il ponte Romano è banchinato e permette l'ormeggio di numerose imbarcazioni senza alberatura e con sovrastrutture dal piano di galleggiamento non superiori a 1,25 m.

Alla Sinistra del Porto hanno sede attività strettamente collegate alla pesca: dai cantieri navali alle officine meccaniche, dal mercato del pesce all'ingrosso ai negozi per la nautica. Sulla Destra del Porto si erge il FARO, simbolo della Marineria. Fu eretto sulle fondamenta del vecchio faro costruito nel 1754 e distrutto durante il secondo conflitto mondiale. E' alto oltre 27 metri ed ha una portata luminosa di 15 miglia

Sul molo di Levante del porto, dopo 6 anni di silenzio, torna nel 2019 il Nautofono, un apparecchio per segnalazioni acustiche, consistente in un diaframma fatto vibrare elettricamente, capace di emettere suoni di elevata intensità utili alla navigazione in tempo di nebbia e scarsa visibilità.

E’ stato posto in corrispondenza dell'ingresso del canale, a scopo di individuazione precisa, tuttavia, il segnale è udibile anche da grande distanza. E' considerato uno tra i simboli dell’identità marinara e cittadina di Rimini. L’ultimo tratto del molo di Levante, la storica 'Palata', nome contratto di 'palizzata', è stato recentemente rinnovato per permettere di camminare in sicurezza e ammirare il panorama marino. Questo è il luogo che ha ispirato il regista Fellini per l'apparizione notturna del transatlantico Rex, nel suo famoso film 'Amarcord'.

E-mail: rimini@guardiacostiera.it

Indirizzo: Via Destra del Porto n. 149 - 47921 Rimini (RN)

Telefono: 0541/50121 - 50228 - 50211

Fax: 0541/54373