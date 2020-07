Rottamare l'automobile: cos'è e dove richiederla 

Ormai l'auto è vecchia ed hai deciso di acquistarne una nuova, oppure in seguito ad un incidente il veicolo non è più utilizzabile. Cosa fare? La soluzione migliore è quella di rottamare l'auto. Scopriamo come fare e cosa significa rottamare l'auto.

La rottamazione è il processo che consente la demolizione definitiva della vettura e deve essere fatta nei centri di raccolta autorizzati. La procedura può avvenire anche a seguito dell’acquisto di una nuova auto beneficiando di sconti. In questo caso è il concessionario che si occupa della rottamazione.

La procedura di rottamazione

Dopo l’incidente, l’auto arriva nel centro di raccolta via carro attrezzi. I demolitori hanno un mese di tempo per procedere alla rottamazione. Prima però devono chiedere la cancellazione della targa del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.

Cosa occorre

Per procedere con la rottamazione serve:

carta di circolazione;

certificato di proprietà cartaceo;

se l'auto è stata ereditata, l'accettazione dell'eredità.

Quanto costa

I costi per la rottamazione sono variabili. Dipende se stiamo consegnando un’auto incidentata o se avviene dopo l’acquisto di un’auto nuova. Generalmente si va dai 70 euro ai 150 euro.



