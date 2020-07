Taxi a Rimini numeri utili e informazioni 

A Rimini nasce una nuova tariffa per l'utilizzo dei taxi, la tariffa di taxi collettivo o taxi sharing, che consentirà all'utente di risparmiare in media il 40% rispetto alla tariffa ordinaria per la corsa singola.

La tariffa di taxi collettivo si rivolge a chi sceglierà di condividere il taxi con altre persone. È possibile usufruire della tariffa anche se si è solo in due passeggeri per corsa. Si tratta, pertanto, di una tariffa che da un lato va incontro alle esigenze degli operatori, dall'altro porterà evidenti vantaggi agli utenti del servizio.

In questo modo, infatti, i tassisti ottimizzeranno l'uso dei mezzi a loro disposizione, trasportando un maggior numero di clienti a parità di auto disponibili, con una conseguente diminuzione delle corse dei taxi che contemporaneamente incidono sul traffico cittadino, con un minor carico per la viabilità particolarmente apprezzabile soprattutto in prossimità ed in corrispondenza di eventi di grande richiamo.

Per quanto riguarda i vantaggi per chi usufruisce del servizio oltre alla tariffa agevolata ci sono: il minor tempo di attesa per avere un taxi disponibile; un risparmio tangibile sulla spesa del servizio dato che la tariffa in oggetto è a base multipla con impostazione del tassametro in base ai Km. effettivamente percorsi, alle soste effettuate, ai carichi e scarichi dei passeggeri durante il tragitto ed al supplemento notturno, senza supplementi per la chiamata di radio-taxi, per il servizio festivo, per il trasporto di bagagli/animali e per il tragitto fuori comune/aeroportuale, con una tariffa finale più vantaggiosa per l'utente/utenti trasportato/i che potrà usufruire sino ad un risparmio medio del 40% circa rispetto alla tariffa ordinaria per la corsa singola. Non va poi dimenticato come in tal modo si abbia anche una maggiore trasparenza nella definizione della tariffa per la pluralità dei trasportati, escludendosi il ricorso a criteri di suddivisione meramente forfettari dell' importo a carico di ciascun trasportato.

La tariffa di taxi collettivo si aggiunge alla tariffa per il servizio urbano, alla tariffa per il servizio extraurbano ed alla tariffa relativa alle corse da e per l'aeroporto di Miramare di Rimini.

Dove trovare un taxi a Rimini

Piazza Cavour

Piazzale Kennedy

Marina Centro

Ospedale Infermi, via Luigi Settembrini, 2

Stazione Fs Rimini

Aeroporto Fellini

Fiera Sud, via Emilia 155

Fiera Ovest, via San Martino in Riparotta, 19

Fiera Est, via Coastantino il Grande

Palacongressi, via della Fiera, 23

Prezzi taxi a Rimini

Ecco qui le tariffe per i servizi di trasporto con taxi a Rimini:

Servizio nel territorio urbano (tariffa 1):

scatto d’apertura tassametro: 4,80 €

tariffa a km: 1,30 €

bagaglio: 0,50 €

sosta oraria: 22 €

supplemento dopo 4° passeggero: 2,00 €

supplemento notturno (22.00/06.00): scatto d’apertura: 6,00 €; maggiorazione da applicare sull'importo risultante a tassametro: 25%

diritto chiamata radiotaxi (entro 3km): 2,00 €

diritto chiamata radiotaxi (oltre 3km): 2,50 €

supplemento festivo: 1,00 €

supplemento animali (facoltativo): 1,50 €

Servizio extraurbano (tariffa 2)

Fino a 50 km (escluso sosta, festivo, notturno e valigie): +30%

Servizio aeroportuale (tariffa 3)

scatto d’apertura: 7,75 €

tariffa a km: 1,40 €

bagaglio: 0,60 €

sosta oraria: 24 €

suppl.to dopo 4° passeggero: 2,00 €

suppl.to per più scarichi, non applicabile

corsa minima - 12 €, nel raggio d’azione di Miramare

suppl.to notturno (Rimini/Riccione) - 24.00/06.00: 2 € a corsa

suppl.to notturno (oltre Rimini/Riccione) - 24.00/06.00: 3 € a corsa

suppl.to festivo, non applicabile

Servizio taxi collettivo (taxi sharing)

scatto d’apertura tassametro: 7,75 €

tariffa a km(con velocita > 20km/h): 1,60 €

sosta oraria(o con velocita < 20km/h): 22,20 €

supplemento SHARING : 4,00 € (per ogni carico oltre al primo fino al max. 4 supplementi)

supplemento notturno (22.00/06.00): +15%

Chiamare un taxi a Rimini

Il numeri da contattare per chiamare un taxi:

Telefono: +39 0541 50020 (Co.Ta.Ri.)

Fax: +39 054150054

E-mail: taxi@rimini.com

Pec: cotari@pec.rimini.com