Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Come ci si muove a Rimini? Grazie all'azienda che regola il trasporto su tutto il territorio, StartRomagna, la città è ben collegata e ogni posto facilmente raggiungibile.

Muoversi su tutta la provincia riminese è semplice grazie agli abbonamenti Mi Muovo e Mi Muovo Iter

Quest’ultima è l’integrazione delle tessere MI muovo, dando la possibilità di spostarsi di acquistare e validare i biglietti dell’autobus e dei treni regionali La stessa logica delle zone vale anche per gli abbonamenti. L’abbonamento è caricato sul microchip della card: più sicuro in caso di smarrimento, è possibile ricaricare l’abbonamento anche senza andare in biglietteria. Basta utilizzare il più vicino sportello bancomat Intesa Sanpaolo o Unicredit, oppure rivolgersi ad uno degli esercizi abilitati: ce ne sono diversi a Rimini e in tutta la provincia.

Gli abbonamenti urbani sono validi per l'area di Rimini, mentre gli abbonamenti extraurbani ed interurbani sono validi per la tratta per la quale sono stati emessi.

Come i biglietti, anche gli abbonamenti dovranno essere validati ogni volta che si sale a bordo.

Non hai la card Mi Muovo? Scopri come fare per richiederla.

Per conoscere tutti gli orari urbani basta andare sul sito StartRomagna e scegliere la zona di riferimento



