Cambio olio motore auto: dove farlo e quanto costa a Rimini

L’olio presente nel motore della nostra auto è fondamentale per il corretto funzionamento della vettura perché lubrifica gli organi meccanici del motore, favorisce il raffreddamento del propulsore, proteggere le superfici metalliche dalla corrosione.

Risulta quindi fondamentale per mantenere le ottimali condizioni di salute della nostra auto controllare periodicamente il livello dell’olio utilizzando l’apposita asta e tenendo sotto controllo la spia presente nel quadro strumenti all’interno della vettura.

Quando e dove cambiare l’olio

Per cambiare l’olio è necessario seguire le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto, e tenere presente che in generale è opportuno procedere alla sostituzione ogni 15 mila chilometri per i veicoli a benzina e 30.000 km per quelli diesel.

Unitamente al cambio di olio, è poi necessario sostituire il relativo filtro atto a mantenere pulito il lubrificante, raccogliendo le impurità prodotte durante la combustione.

Dove fare il cambio olio e quanto costa

Il cambio dell’olio motore può essere effettuato presso benzinai o officine specializzate e solitamente ha un costo che, oltre a comprendere il costo del prodotto stesso, tiene in considerazione la manodopera del meccanico, le spese di smaltimento dell’olio esausto, la sostituzione del filtro dell’olio (dai 15 ai 30 euro) e il cambio della guarnizione della coppa (50 centesimi).

Il costo dell’olio dipende dai litri necessari per la specifica vettura e dal tipo di lubrificante scelto, che è sempre indicato nel libretto di uso e manutenzione dell’auto: l’olio può essere infatti sintetico o semi sintetico e con additivi “long life”.

In generale una automobile necessita dai 5 ai 6 litri di olio, acquistabile ad un prezzo di circa 10 euro al litro.

Se ci si affida ad un meccanico o ad un benzinaio, il costo della sostituzione olio motore va dai 100 ai 150 euro, spesa ovviamente più contenuta se si sceglie di risparmiare sui costi di manodopera e si opta per la sostituzione fai da te.

Dove fare il cambio di olio a Rimini

Midas Rimini Via Sassonia 16/S 0541 186 0022

Officina Meccanica GER Via Amari 1 Rimini0541-375111 officinager@hotmail.it

AUTOFFICINA LISI Via Maria Giudice, 15 - 47924 Rimini (RN) 0541 386291

ALL CARS AUTOFFICINA Via Del Frumento, 15 - Santarcangelo Di Romagna (RN) 0541 623831

OFFICINA COSMI Via Rebola, 31 -Riccione (RN) 0541 640400