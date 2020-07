Dove richiedere contrassegno disabilità a Rimini 

I veicoli a servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato (Ztl), circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici hanno bisogno del contrassegno disabilità.

Contrassegno disabili: chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Per approfondire l’informativa nazionale e le informazioni utili all’uso corretto del contrassegno disabili, consultare:

Per conoscere informazioni su rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno, consultare:

Per conoscere le informazioni sul contrassegno europeo, il tagliando azzurro che permetterà di viaggiare liberamente in auto per l’Europa, consultare:

Comune di Rimini

L’ufficio del Comune di Rimini, competente per il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno ai residenti, è al seguente link: Ufficio Permessi

La sede distrettuale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per il rilascio della certificazione medico legale è al seguente link Accertamento della disabilità

Per approfondimenti sul rilascio, rinnovo o duplicato del contrassegno auto e per la modulistica utile si consiglia di:

consultare il sito del Comune di Rimini Ufficio Relazioni con il Pubblico

rivolgersi al locale Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune alla casella di posta elettronica urp@comune.rimini.it

Per i versamenti da effettuare e i tempi di rilascio del contrassegno si consiglia di rivolgersi al Servizio di Medicina Legale della Azienda Sanitaria Locale di Rimini.

Procedimento da seguire

Portare copia della documentazione sanitaria, presso l’AUSL di Rimini in Via Coriano 24

Richiedere al Distretto la certificazione medico legale per “contrassegno uso parcheggio”

Una volta ottenuta la certificazione dal medico curante (medico di famiglia) si deve: consegnarla all’Ufficio permessi della Polizia Municipale di Rimini in via Euterpe 12. In questo ufficio occorre presentare un’apposita domanda per fare formale richiesta del contrassegno per auto.

Gli altri Comuni della provincia di Rimini

Se si risiede in altro Comune della provincia di Rimini è consigliabile informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza per conoscere l’ufficio competente e le eventuali diverse modalità da seguire.

Zone a Traffico Limitato (Ztl) del Comune di Rimini

Se si desidera conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu) della città di Rimini si consiglia di consultare il sito del Comune di Rimini nella sezione dedicata