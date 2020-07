Parcheggiare a Rimini: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Il centro di Rimini è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) monitorata da telecamere che controllano gli accessi e senza il permesso per accedervi si rischia una multa. Quindi sapere quali sono i parcheggi più vicini al centro è fondamentale per recarsi in città in tutta tranquillità sia per lavoro che per svago.

Ecco una guida pratica e veloce ai parcheggi (gratuiti e non) in centro storico a Rimini.

Innanzitutto bisogna dire che il centro di Rimini è suddiviso in due zone:

A) Zona A anello fuori dalle mura e tribunale con tariffa oraria € 0,60 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 2,50 escluso domenica e festivi. B) Zona B Centro storico e borgo San Giuliano tariffa oraria € 1,20 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 5,00 escluso domenica e festivi. Per quanto riguarda questi parcheggi nel

Centro storico le modalità di sosta nei parcheggi sono le seguenti:

- l'utente potrà utilizzare il biglietto di fascia A in tutti i parcheggi e sui posti in strada di zona A (sino ad esaurimento per 24 h);

- l'utente potrà utilizzare il biglietto di fascia B in tutti i parcheggi e sui posti in strada di zona A e B (sino ad esaurimento per 24 h).

Sul frontale del parcometro verranno indicate le possibilità di utilizzo del biglietto in tutti i parcheggi e posti in strada delle relative zone, ovvero A e B ed anche la validità del biglietto di zona B nei parcheggi e posti in strada della zona A.

Parcheggi privati

- Parcheggio Settebello gestito da: "Rimini Parking"

Via Roma 86 - Tel. 0541 51861 (di fianco Cinema Settebello - a 200 metri dal centro e 500 metri dal mare)

N.B. per info: abbonamenti

- Parcheggio Centro storico Concessi a Parking Gest S.r.l. (Per informazioni CPR info@cprcoop.it cell. 327 5828575 )

- Percheggio Valturio ( Scarpetti) Tariffa Sosta oraria: € 0,60 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 2,50 escluso domenica e festivi.

- Parcheggi in Via Valturi (5 Stalli) - Tariffa sosta oraria: € 0,60 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 2,50 escluso domenica e festivi.

- Parcheggio Italo Flori( via Italo Flori - Rimini) - Tariffa sosta oraria: €1.00 ora/frazione - tariffa notturna dalle h 22 alle 8.00 € 2,00 forfettari. Il parcheggio è a pagamento anche di domenica e festivi.

N.B. per info abbonamenti.

- Parcheggio Metro Park info numero verde: 800650006

Via Dante Alighieri, 1 - 47900 Rimini (RN) - Tariffa sosta oraria € 1,10 ora/frazione - Tariffa giornaliera (valida solo dal lunedì al venerdì): € 10,00

N.B. per info abbonamenti.

- Parcheggio Clementini (ex-area Padane) gestito da Start Romagna S.p.a - Largo Martiri d'Ungheria -Tariffa sosta:1a ora/frazione di ora: €1,00 - 2a ora €1,00/ora con pagamento a consumo (0,10 € ogni 6 minuti, con arrotondamento ai 0,10 € superiori) - Sosta superiore alle 4 ore = 4,00 € /giorno Tariffa notturna dalle ore 20.00 alle ore 7.00 2,00 € forfettari indipendentemente dalla durata della sosta.

N.B. per info abbonamenti.

Zona mare

- Lungomare (Tintori, Murri, Di Vittorio, Spadazzi e Largo Boscovich). Il settore parcheggi lungomare è a pagamento tutto l'anno dal 1 Ottobre al 24 Aprile con il regime tariffario Invernale

Tariffa sosta oraria: € 0,60 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 2,50 dal 25 Aprile al 30 settembre con il regime tariffario estivo

Tariffa sosta oraria: € 1.80 dalle h 8.00 alle h 23.00 (pagamento minimo 1€) il pagamento di 6.50 euro permette di sostare 6 ore - dalle h 23.00 alle h 8.00 1€ all'ora pagamento minimo € 1,00 il pagamento di 4 euro permette di sostare fino alle h 8

N.B. per info: abbonamenti.

Marina Centro

Gratuito solo nel periodo invernale dal 25 Aprile al 30 Settembre con il regime tariffario estivo € 1.20 all'ora pagamento minimo 0.60 - tariffa giornaliera (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) € 5.00

N.B. per info: abbonamento residenti

N.B. per info: abbonamenti



Parcheggio Chiabrera Via Chiabrera (posti auto 320 di cui 290 riservati A.I.A. - Associazione Italiana Albergatori di Rimini, 30 gestiti direttamente dal Comune). Per i parcheggi gestiti dal Comune è possibile richiedere un abbonamento rivolgendosi direttamente all'ufficio abbonamento parcheggi.

Gratuito solo nel periodo invernale. Dall'ultimo sabato di maggio alla seconda domenica di settembre, a pagamento anche nei giorni festivi.

Autovetture € 1,20 + iva all'ora € 5,00 + iva per 24 ore

Camper € 1,80 + iva all'ora € 7,00 + iva per 6 ore €12,00 + iva per 24 ore

Bus € 3,00 + iva all'ora € 12,00 + iva per 6 ore €18,00 + iva per 24 ore

Parcheggio Foglino

Il parcheggio è estivo ed è aperto dall'ultimo sabato di maggio fino alla seconda domenica di settembre. E' inoltre aperto in determinate occasioni e per determinati eventi su richiesta del Comitato Turistico di Torre Pedrera.

Durante il resto dell'anno è possibile attivare degli abbonamenti (anche giornalieri).

Il parcheggio è adibito anche per la sosta di autobus e camper, ma non c'è camper service.

Autovetture € 1,20 + iva all'ora € 5,00 + iva per 24 ore

Camper € 1,80 + iva all'ora € 7,00 + iva per 6 ore €12,00 + iva per 24 ore

Bus € 3,00 + iva all'ora € 12,00 + iva per 6 ore €18,00 + iva per 24 ore

Gestito da: - "Torre Pedrera Eventi" Comitato Turistico di Torre Pedrera Via San Salvador 85 tel. 333/5411083 - Rimini Parks Soc. Coop. Via Caduti di Marzabotto 36 Tel. 3287641253

N.B. per info: abbonamenti



- Via Degli Orti (posti auto 238) Gestito da: - "Torre Pedrera Eventi" Comitato Turistico di Torre Pedrera

- Via San Salvador 85 tel. 333/5411083

- "Rimini Parks Soc. Coop." - Via Caduti di Marzabotto 36

Come pagare:

Tessera prepagata Per facilitare l'uso dei parcheggio ed eliminare il problema della reperibilità di moneta si può utilizzare una Tessera con microchip prepagata e ricaricabile, in vendita a € 25,82 presso: Comune di Rimini - U.O. Gestione Strade e Parcheggi Via Rosaspina 21 - 2 piano - Tel. 0541 704829 Orario: da lunedì a venerdì ore 9-12; martedì anche ore 14.30-16.30

Il pagamento può essere fatto con:

versamento su Conto Corrente Postale n. 13917471, intestato a: Comune di Rimini - Servizi di tesoreria. Causale: tessera parcheggi a pagamento

bonifico bancario intestato a: Comune di Rimini - Conto di Tesoreria - Codice IBAN: IT 63 Q 02008 24220 000102621578 - Causale: tessera parcheggi a pagamento. Il Servizio di Tesoreria del Comune di Rimini è gestito da Unicredit Spa.

Per ricaricare la tessera: nelle colonnine per il pagamento del ticket inserire la carta nella fessura dove è riportata la figura della carta magnetica, poi introdurre le monete per l'importo desiderato (o il massimo dell'importo che la card può contenere), premere il pulsante verde ed estrarre la tessera.

La tessera microchip non è valida nei parcheggi: Rocca, Malatesta, Valturio, Flori, Tribunale, Settebello e Clementini.

App EasyPark

APP scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, l’automobilista può comodamente attivare, prolungare, terminare e pagare la propria sosta.

Elenco parcheggio gratuiti:

Centro commerciale Ausa – via Euterpe

Bornaccini – via Rosaspina

Piazzale Caduti di Cefalonia

Nuovo Tribunale, via Flaminia Conca

Centro Studi Fada

Centro Studi Ospedale

Complesso L.B. Alberti

Palazzetto 105 Stadium

Piazzale Boscovich

Colosseo – via Coriano

Zona Stadio Romeo Neri

Asse viario Praga, Rovetta ed Einaudi

Via Baroni, Viserba - il lunedì l'area è riservata al mercato ambulante

Via Curiel, via Morri, Viserba

Via Marconi, Miramare - il martedì e il mercoledì l'area è riservata al mercato ambulante

Via L. Da Vinci, Rivazzurra

Zona Celle, via XXIII Settembre