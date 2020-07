Multe: dove pagarle a Rimini? L'elenco delle tabaccherie convenzionate

Trovare il verbale sul parabrezza della macchina oppure vedersi consegnare dal postino la “spaventosa” busta verde degli atti giudiziari o essere contravvenzionati dai vigili urbani per aver infranto il codice della strada, mette sicuramente di cattivo umore.

Tuttavia, una volta presa la multa, se non si ha intenzione di contestarla, non resta che pagarla anche se con rammarico e dispiacere. Il termine massimo previsto dal nostro legislatore per il pagamento è quello di 60 giorni dalla notifica. Ecco dove puoi pagare una multa.

Puoi pagare una multa:

presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto convenzionate, ossia quelle che espongono l’apposito logo all’esterno;

presso le ricevitorie Sisal convenzionate;

presso gli uffici postali o in banca;

presso gli uffici del corpo di polizia municipale del Comune che ha elevato la contravvenzione;

tramite bonifico bancario online.

La multa può essere pagata:

in contanti

tramite bancomat o carta di credito

con bonifico bancario o postale.

Il metodo più semplice per il pagamento di una multa resta comunque quello di recarsi in una tabaccheria che sia anche una ricevitoria convenzionata Lottomatica Italia Servizi (Lis), al cui esterno si trova esposto il relativo logo.

Attenzione! Dal 1° Luglio 2020 l'unica modalità di pagamento è mediante la piattaforma PagoPA e non sarà più possibile effettuare il pagamento di verbali o preavvisi di sosta con le consuete modalità del bollettino postale o del bonifico bancario.

Per visualizzare e pagare il verbale cliccare il seguente link:.

https://verbalipl.comune.rimini.it/PmguServiziCittadinoRimini/ricerca​

Come pagare tramite PagoPA

Dopo aver effettuato l'inserimento dei dati nel sito dei verbali del Comune il sistema richiede di inserire la mail per ottenere la ricevuta di pagamento e successivamente è possibile

Pagare immediatamente : il sistema è collegato alla piattaforma PAGOPA e all’esito del pagamento, genererà la ricevuta che sarà inviata alla suddetta mail;

: il sistema è collegato alla piattaforma PAGOPA e all’esito del pagamento, genererà la ricevuta che sarà inviata alla suddetta mail; Stampare l’avviso di pagamento cartaceo da utilizzare per il pagamento presso gli Uffici Postali le Agenzie delle Banche, gli ATM abilitati, i punti vendita di SISAL, Lottomatica, abilitati.

Informazioni telefoniche

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sono attivi dal lunedì al sabato i seguenti numeri di telefono 0541 704501 / 0541-704536.​

Informazioni presso l'Ufficio Verbali In via Euterpe 12 dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Come pagare la multa in tabaccheria

Quando il cittadino si reca presso una della tabaccherie convenzionate, il gestore può effettuare il pagamento:

tramite la lettura ottica di un codice a barre apposto sul bollettino di pagamento inviato insieme al verbale. Questa modalità, totalmente gratuita sia per il Comune che per il cittadino, riduce ulteriormente le possibilità di errore da parte del gestore del punto Lis nel momento della trascrizione (assicura la verifica in tempo reale della validità del codice e la sua corrispondenza univoca al bollettino da pagare). Con la lettura ottica del codice a barre inoltre, si riducono, per il cittadino, i tempi di attesa e i possibili errori di digitazione presso le ricevitorie abilitate;

oppure digitando direttamente sul terminale i dati della violazione riportati nel verbale, i quali più dettagliatamente consistono: - nella targa del veicolo; nel codice Istat del Comune; nel numero identificativo dell’avviso; nell’importo della multa; nella data di rilevazione della violazione; nella data di notifica del verbale.

Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con le carte prepagate Lottomatica. L’importo massimo consentito è di € 1.500. Una volta effettuato il pagamento, verrà rilasciata una ricevuta in carta filigranata antifalsificazione, sulla quale sono riportati gli estremi dell’avviso. Tale ricevuta certifica l’avvenuto versamento e va conservata per 5 anni. Il servizio è attivo tutti i giorni sia la mattina sia il pomeriggio. Tuttavia ci sono delle commissioni da pagare: è previsto infatti il versamento di circa € 2 a titolo di corrispettivo aggiuntivo.

Seguendo lo stesso metodo è possibile pagare una multa anche presso le ricevitorie Sisal che espongono l’apposito logo.

Tabaccherie dove pagare le multe a Rimini

Tabaccheria Del Viale

Indirizzo: Viale Oliveti, 81, 47924 Rimini RN

Telefono: 0541 373205

Tabaccheria Edicola Pollio

Indirizzo: Viale Regina Elena, 185, 47924 Rimini RN

Telefono: 0541 391478

Tabaccheria Di Toni Fabrizio - Riv. 174

Indirizzo: Via Coriano, 58, 47924 Rimini RN

Telefono: 0541 389257

Tabaccheria Di Cangini Gastone Velentino

Indirizzo: Via Niccolò Tommaseo, 36, 47924 Rimini RN

Telefono: 0541 379079

Tabaccheria Toscanelli 5.2

Indirizzo: Viale Paolo Toscanelli, 52, 47921 Rivabella RN

Telefono: 0541 53474

JOB PIPE

Indirizzo: Corso d'Augusto, 128, 47921 Rimini RN

Telefono: 0541 24888