 Piste ciclabili, la mappa di Rimini e i sentieri della provincia 

Rimini è una città che offre diversi percorsi per chi si muove in bicicletta grazie alla sua rete di piste ciclabili (circa 120 km), che dalle strade in pianura della costa e del centro storico passano direttamente ai saliscendi più o meno ripidi delle colline.

Pistre ciclabili

Ciclabile del Marecchia

La pedalata nel polmone verde di Rimini (circa 29 chilometri, consigliata per mountain bike) parte dal deviatore del Marecchia e, attraversato il ponte ciclopedonale di legno che varca il fiume, incrocia il parco XXV Aprile che conduce al ponte di Tiberio e all'incantevole Borgo San Giuliano con i caratteristici murales dedicati a Fellini. Da qui si procede lungo l'antico alveo del fiume Marecchia fino a Villa Verucchio, attraverso uno splendido paesaggio fluviale fino a Saiano (Santuario Madonna di Saiano).

Lungo il percorso si può ammirare uno stupendo paesaggio offerto dalla vallata, ben tenuto e ricco di flora e di fauna tipica del posto. Sul tragitto si incontrano il rinomato campo da golf di Verucchio, il poligono per il tiro al piattello, l'aeroporto per aereomodelli da competizione. Il percorso è pianeggiante, eccetto l'ultima parte per arrivare al Santuario. La pista è di ghiaia. Il percorso può continuare poi fino a Novafeltria passando per Pietracuta e raggiungere quindi anche San Leo, sulla punta più alta si erge la Fortezza in cui fu rinchiuso il Conte di Cagliostro.

Man mano che si sale accompagnano la pedalata suggestivi panorami e balconi da cui sono visibili la linea del mare e i monti più lontani. Ciclabili cittadine: - Anello Verde: partenza vista mare in Piazzale Kennedy e si risale il parco Ausa nel verde. Attraversata via Roma (a questo punto si può deviare anche sulla destra verso le antiche mura della città) la pista ciclabile costeggia l'anfiteatro romano e attraverso un varco nelle mura della città conduce nel cuore del centro storico a pochi passi dal Duomo. Ci si immette poi nel Parco Cervi, da cui si possono ammirare le antiche mura e l'Arco d'Augusto. Si prosegue nel parco sino a via della Fiera (Centro Congressi) per arrivare al lago della Cava nel grande Parco in prossimità di via Euterpe, dove è possibile svolgere attività fisiche e 'percorsi vita'.

Ciclabile Lungomare

Questa pista ciclabile costeggia il Lungomare dal porto di Rimini fino a Riccione, per una lunghezza di circa 7.5 Km. Si tratta di una pista che per un senso di marcia (da nord a sud, direzione Riccione) procede in sede propria, lungo la strada, mentre la direzione opposta corre sul marciapiede ad uso promisquo, a poca distanza dagli accessi alle spiagge attrezzate.

Si tratta di una passeggiata molto piacevole e molto frequentata in estate e nel fine settimana dai locals. Lungo il tragitto sono disposte aiuole con essenze mediterranee, come il rosmarino, e delle colonnine “pit-stop” con informazioni sui percorsi e accessori per la manutenzione delle biciclette.

La ciclabile del Lungomare si congiunge in Piazzale Kennedy al percorso ciclabile Anello Verde. Proseguendo in direzione Riccione, invece, si può raggiungere facilmente lo stabilimento di Rimini Terme e la spiaggia libera adiacente dell’ex Colonia Bolognese.

Ciclabile per la Fiera di Rimini

Questo percorso ciclopedonale interessa un tratto di Via Flaminia e di Via Emilia e attraversa il centro storico di Rimini.

Si tratta di un itinerario che può tornare utile anche a chi desidera fare shopping e raggiungere i due più importanti centri commerciali di Rimini comodamente, su una ciclabile in sede propria. Infatti a partire dal Centro commerciale “Le Befane” si percorre via Flaminia, si incontra il Palazzetto del basket Palasport Flaminio e si raggiunge l’Arco di Augusto. Qui si può attraversare il Corso d’Augusto fino al Ponte di Tiberio, percorrere la ciclabile del Borgo San Giuliano e proseguire lungo la via Emilia fino al Centro commerciale “I Malatesta”. Non distante da questo si trova l’ingresso principale del quartiere fieristico Rimini Fiera.

Ciclabile da Rimini mare a Corpolò

Corpolò è una frazione residenziale di Rimini che dista circa 10 km dal centro. Questo percorso ciclabile parte da Piazzale Fellini e percorrendo Viale Principe Amedeo, il centro storico fino alla Rocca Malatestiana, si immette sulla via Marecchiese e prosegue fino a destinazione.

Si tratta di un itinerario molto frequentato dai ciclisti per la sua scorrevolezza, il suo percorso attraversa il primo entroterra riminese, tra paesaggi di campagna, e lungo la strada si incontrano alcune ottime osterie tipiche del territorio.