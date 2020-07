Permesso auto nel comune di Rimini : come ottenrelo e quando rinnovarlo

Il permesso Ztl autorizza, chi ne ha i requisiti, a circolare e/o sostare nell’area pedonale e nella zona a traffico limitato del centro storico e del Borgo San Giuliano; viene rilasciato dal Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità - ufficio disciplina ztl e sistema varchi.

Il contrassegno è costituito da un’autorizzazione cartacea da conservare fra i documenti del veicolo e da esibire a richiesta. È un contrassegno plastificato da esporre sul cruscotto in modo ben visibile dall’esterno; la mancata esposizione del contrassegno o l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile, per posizione o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell’autorizzazione.

A chi viene rilasciato

Il contrassegno viene rilasciato - ad autoveicoli benzina euro 4 o superiore, diesel euro 3 o superiore dotati di filtri antiparticolato (annotato su carta di circolazione), gas metano o GPL, mono o bifuel, elettrici, ibridi - in seguito ad apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dall'ufficio, a cui occorre allegare un'ulteriore marca da bollo che verrà applicata sull'autorizzazione.

Sono esonerati dall'imposta di bollo (richiesta ed autorizzazione) le amministrazioni pubbliche, gli invalidi e altri soggetti esonerati da specifiche norme di legge.

In caso di richiesta di più permessi, si potrà richiedere in forma cumulativa indicando, su apposito modulo, il numero di permessi richiesti. In questo modo si dovrà apporre una sola marca da bollo sulla richiesta che comprenderà più fogli (uno per ogni targa) e consegnare tante marche da bollo quanti sono i permessi richiesti.

Validità

Tali permessi scadono quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio e quando siano intervenute modifiche ai veicoli. In questo caso i titolari non sono più autorizzati a circolare in AP e ZTL e sono obbligati a riconsegnare il permesso entro cinque giorni.

In caso di furto/smarrimento dell'autorizzazione e/o del contrassegno deve essere presentata denuncia agli organi di Polizia. Tale documento deve essere presentato in sostituzione dei titoli mancanti per richiedere il duplicato all'Ufficio permessi.

Ogni variazione comporta un nuovo rilascio, quindi in caso di modifiche di questi requisiti è necessario presentare nuova domanda; il nuovo permesso verrà rilasciato previa riconsegna del vecchio. Oltre al permesso deve essere esposto anche il disco orario in tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato.

Residenti e domiciliati nel centro storico di Rimini possono ottenere il permesso di accesso con valenza fino alla permanenza dei requisiti secondo questi parametri:

Per tutti i permessi è vietata la circolazione nella seguente area (Area interdetta):

Piazza Cavour

Corso d’Augusto (nel tratto compreso tra Corso Giovanni XXIII/Via Verdi e Via Brighenti

Piazza Tre Martiri

Via IV Novembre (nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo)

Via Garibaldi (nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo).

Possono circolare ma, solo per dirigersi o uscire dal posto auto, coloro che, per accedere in entrata e/o uscita al proprio posto auto, devono percorrere esclusivamente una o più delle strade sopraindicate.

I Residenti e domiciliati nel Borgo San Giuliano possono ottenere permesso di accesso a valenza fino alla permanenza dei requisiti secondo questi parametri:

Residenti e domiciliati nel Borgo San Giuliano con posto auto nello stesso immobile o in immobile diverso, ma sempre in AP o ZTL del Borgo San Giuliano.

Residenti e domiciliati nel Borgo San Giuliano senza posto auto.

Residenti senza posto auto.

Permesso per le attività

Tutte le attività escluso attività artigianali e commerciali, traslochi, commercianti e rappresentanti di commercio di preziosi che devono recarsi dai propri clienti in AP/ZTL non possono circolare nella zona interdetta.

I permessi rilasciati per le seguenti attività, escluse c) (istituti bancari ed assicurativi ) e d) (società, enti, associazioni, studi professionali, esercizi commerciali, ecc) saranno rilasciati in base alle dimensioni e rilevanza dell'impresa nel limite max. di 8 con possibilità di farne circolare contemporaneamente 4 alla volta. (Impresa = insieme di attività riconducibili ad un unico marchio anche se svolta da più lavoratori autonomi, per es. padroncini).

Il rilascio e il rinnovo dei permessi rilasciati per le seguenti attività, è subordinato all'abbinamento con autovetture a benzina EURO 4 o superiore, o con veicoli diesel EURO 3 o superiori con filtro antiparticolato (FAP), o con veicoli a gas metano, GPL, mono o bifuel, elettrici o ibridi.

Rinnovo abbonamenti parcheggi e permessi

In seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, vista la scadenza del 25 aprile 2020, il rinnovo degli abbonamenti stagionali e R residenti Marina Centro viene differito fino al 31 maggio 2020 compreso.

Il rinnovo potrà essere effettuato come di seguito indicato: 1. con modalità ordinaria ovvero tramite consegna manuale dei documenti e contabile dell'avvenuto pagamento e ritiro del permesso presso la portineria di Via Rosaspina, 21 piano terra;

2. tramite servizio postale ovvero trasmissione dei documenti e contabile dell'avvenuto pagamento e spedizione del permesso tramite posta;

3. in via telematica tramite trasmissione all'indirizzo mail abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it della richiesta dell'abbonamento unitamente alla contabile dell'avvenuto pagamento e ritiro del permesso presso la portineria di Via Rosaspina, 21 piano terra o spedizione del permesso tramite posta su richiesta;

Modalità di pagamento

Si ricorda inoltre che il pagamento di tutti gli abbonamenti può essere effettuato solo tramite: versamento su Conto Corrente Postale n. 13917471, intestato a Comune di Rimini- Servizi Tesoreria – bonifico bancario intestato a Comune di Rimini-Conto di Tesoreria - Codice IBAN : IT 63 Q 02008 24220 000102621578

Dove rivolgersi

Ufficio Abbonamenti Parcheggi aperto telefonicamente Indirizzo: Via Rosaspina 21, II Piano - 47923 Rimini

Telefono: 0541 - 704829 E

mail: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it

ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 09,00 - 12,00 martedì ore 09,00 – 12,00 / 14,30 - 16,30