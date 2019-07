Notte Rosa bollente: temperature in rialzo e venti di garbino

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede sole e caldo per tutto il fine settimana con massime fino a 36°-37°ma con possibile passaggio temporalesco dal tardo pomeriggio di Domenica

VENERDI’ 5 LUGLIO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa, nuvolosità pomeridiana in appennino. Venti deboli in mattinata con mare calmo, moderati nel pomeriggio da E/SE con mare tra poco mosso e mosso. Temperature in aumento con massime fino a 30°-31° sulla costa e fino a 34° su pianure interne e prima collina.

SABATO 6 LUGLIO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa. Venti moderati di Scirocco sulla costa, Garbino su zone interne. Temperature in aumento con massime fino a 35°-36° nelle zone soggette a Garbino.

DOMENICA 7 LUGLIO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso tra la mattina ed il pomeriggio con tendenza a rapido aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio e possibilità di temporali, localmente anche forti ed associati a grandine, in discesa da nord. Venti moderati di Garbino e Ponente su tutto il territorio, localmente da Scirocco lungo la costa, con raffiche dai quadranti settentrionali nelle zone soggette a temporali dal tardo pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento in giornata con massime fino a 36°-37°, ma con rapida e sensibile diminuzione sulle zone soggette a precipitazioni.

TENDENZA: aumento dell’instabilità durante gran parte della settimana entrante con maggiori possibilità di temporali e fine temporanea del caldo con diminuzione delle temperature.

Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

