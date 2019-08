Temporali e calo termico lasceranno il posto a un Ferragosto col sole

Dopo il gran caldo primi accenni di instabilità durante il pomeriggio di martedì 13 agosto quando temporali locali potrebbe svilupparsi nell’entroterra riminese per muoversi verso la costa ed allontanarsi in mare. Temporali, localmente forti, durante la mattinata di mercoledì 14 agosto in formazione in mare ed in movimento verso la costa e l’entroterra con convergenza tra venti moderati di Maestrale e Grecale. Rapido calo termico su tutta la provincia. Dalla tarda mattinata venti tendenti a ruotare esclusivamente da Grecale con raffiche moderate, a tratti forti, con tendenza a rapido miglioramento delle condizioni meteo. Il mare tenderà a divenire molto mosso con mareggiata moderata lungo la costa in attenuazione dalla serata.

Giovedì 15 agosto trascorrerà con cielo sereno in mattinata e con qualche nube in più nel pomeriggio. Dalla tarda serata e nottata non si esclude un rapido peggioramento con locali temporali in discesa da Veneto ed alto Adriatico.

