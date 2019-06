In arrivo la bolla di calore dall'Africa, si prevede aria torrida

Aria molto calda dal nord Africa farà salire rapidamente le temperature sull’Italia nel corso dei prossimi giorni due giorni.

Anche in Romagna ed in provincia di Rimini rapido aumento termico con picco durante la giornata di giovedì 27 giugno quando i modelli di simulazione atmosferica del centro di calcolo meteorologico di www.youmeteo.com prevedono massime di 35°-38° su pianure interne e prima collina e fino a 30°-34° sulla linea di costa. Temporanea discesa di 3°/5° sulle temperature massime tra venerdì 28 e domenica 30 giugno per infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Durante il pomeriggio e la serata di venerdì 28 giugno non è da escludere anche qualche locale temporale di passaggio, ma con tempo stabile e soleggiato nel fine settimana. Nuovo aumento delle temperature ad inizio della prossima settimana.