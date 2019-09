Fine settimana e MotoGp baciati dal sole

Sarà un fine settimana con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso tra venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 Settembre su tutta la provincia di Rimini. Venti tra deboli e moderati in mattinata dai quadranti settentrionali, deboli nel pomeriggio dai quadranti orientali. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie o in lieve aumento con massime intorno a 24°-26°sulla costa ed intorno a 25°-27° su zone interne.



