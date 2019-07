Forti temporali, grandinate e temperature in picchiata, in arrivo 24 ore di maltempo

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com prevede un netto cambiamento delle condizioni meteo tra la giornata di martedì 9 e mercoledì 10 Luglio con possibilità di fenomeni localmente violenti e rapida diminuzione delle temperature.



MARTEDI’ 9 LUGLIO 2019: rapido peggioramento delle condizioni meteo da metà mattinata e durante gran parte del pomeriggio con temporali anche forti associati a raffiche di vento (temporanea rotazione dei venti da SE a N/NE durante le precipitazioni) e possibilità di grandinate. Rapida diminuzione delle temperature fino a 10°-12° in meno nelle zone soggette a precipitazioni. Temporaneo miglioramento durante la serata. Dalla notte nuovo peggioramento.



MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 2019: temporali, localmente forti, che insisteranno tra la notte e durante tutta la mattinata di Mercoledì 10 Luglio, ma con tempo in rapido miglioramento dal pomeriggio con tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti che dalla mattinata si dispongono da NE con raffiche moderate, a tratti forti, e moto ondoso in rapido aumento con mareggiata lungo la costa.



Per tutti gli aggiornamenti segui youmeteo.com su Facebook ed Instagram