Frecce Tricolore baciate dal sole, inizio di settembre con forti temporali

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede un fine settimana soleggiato e caldo, ma è atteso un peggioramento con temporali, vento e calo termico a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 2 Settembre



SABATO 31 AGOSTO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità pomeridiana in appennino localmente verso la costa durante il tardo pomeriggio. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, dai quadranti orientali nel pomeriggio. Temperature stazionarie con punte massime intorno a 28° sulla costa e fino a 31° su zone interne.



DOMENICA 1° SETTEMBRE 2019: cielo generalmente poco nuvoloso sulla costa, ma con tendenza alla formazione di locali rovesci in appennino durante le ore pomeridiane. Venti generalmente deboli di direzione variabile, nel pomeriggio locali raffiche da S-O in uscita dai temporali su zone interne. Temperature in leggero aumento con punte di 29° sulla costa e fino a 32° su zone interne.



TENDENZA: peggioramento in arrivo con aumento dell’instabilità a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 2 settembre con temporali in discesa dall’alto Adriatico associati a raffiche di vento dai quadranti settentrionali e rapido calo termico.



