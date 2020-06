Il meteo del week end: arriva l'estate con la colonnina di mercurio sopra i 30°

Weekend soleggiato e caldo su tutta la riviera di Rimini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SABATO 27 GIUGNO 2020: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli da N-NE in mattinata tendenti a moderati nel pomeriggio e a ruotare da E/SE. Temperature in lieve aumento con massime intorno a 25°-31° su tutta la provincia.



DOMENICA 28 GIUGNO 2020: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli in mattinata, moderati orientali nel pomeriggio. Temperature in graduale aumento con massime tra 26° e 32°.



Tempo stabile con ulteriore aumento delle temperature anche per la settimana entrante.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com

Segui youmeteo su Instagram e Facebook per ricevere previsioni sempre aggiornate