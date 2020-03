In arrivo la pioggia, ecco cosa ci riserva il meteo nel fine settimana

Condizioni meteo in temporaneo peggioramento durante la giornata di Sabato 14 Marzo sulla provincia di Rimini con cielo irregolarmente nuvoloso associato alla possibilità di deboli rovesci alternati a pause fino alla nottata. Venti deboli in mattinata tendenti a divenire moderati nel pomeriggio-sera dai quadranti settentrionali. Temperature in graduale diminuzione soprattutto dal pomeriggio. Rapido miglioramento a partire dalla mattinata di Domenica 15 Marzo con cielo che tenderà a divenire sereno o poco nuvoloso. Venti tra deboli e moderati da N-E e temperature massime intorno a 11°-12° lungo la costa.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui youmeteo su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti

Sostieni RiminiToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RiminiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli quanto donare: